Elf Tipps in Dresden und Umgebung für den längsten Sonntag des Jahres

In Dresden und ganz Sachsen gibt es an diesem 25 Stunden langen Sonntag extra viele Veranstaltungen.

Von Annett Daube

Dresden - Wer hat an der Uhr gedreht? Aufwachen: Am heutigen Sonntag beginnt die Winterzeit. Er bietet sozusagen eine 25. Stunde, denn die Uhr wird um 60 Minuten zurückgestellt. Gut, dass es in und um Dresden genügend Veranstaltungen gibt, mit denen sich die viele Zeit füllen lässt. Viel Spaß, liebe Leser!

Parkeisenbahn

Dresden - Die Dresdner Parkeisenbahn im Großen Garten dreht am Sonntag vor der Winterpause ihre letzten Runden. Von 10.30 bis 17 Uhr können noch einmal flotte Fahrten durch den Park unternommen werden - mit Glück auch mit der Dampflok "Moritz". Rundfahrt-Tickets gibt es für 7/4,50 Euro an den Bahnhöfen bzw. beim Schaffner.



Letzte Chance in diesem Jahr. Dann fährt die Parkeisenbahn erst wieder 2024. © imago/Sven Ellger

Halloween im Tierpark

Riesa - Der Tierpark Riesa hält gespenstische Überraschungen bereit, denn am Wochenende verwandelt sich das Gelände in eine Welt des Gruselns und der Magie. Die Besucher können sich in einem Gruselturm erschrecken lassen, ein Halloween-Gruselrätsel lösen, basteln oder eine riesige Hüpfburg probieren. Einlass für die Halloween-Veranstaltungen jeweils ab 14 Uhr. Eintritt: 8/5 Euro.



Kreativmarkt

Dresden - Für alle kreativen Bastler, Selbermacher und DIY-Fans wird es am Wochenende in der Messe Dresden interessant. Der "handgemacht Kreativmarkt" feiert sein zehnjähriges Jubiläum und hält wieder zahlreiche tolle Produkte für die angesprochene Zielgruppe bereit. Geöffnet am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Eintritt: 5/3 Euro.



Der Kreativität sollte an diesem Sonntag keine Grenze gesetzt sein. © imago/imagebroker

Modellbahnen und mehr

Dohna - Auf dem Sächsisch-Böhmischen Bauernmarkt in Röhrsdorf findet bis zum Feiertag am Dienstag der große Saisonabschluss-Markt mit einer Modellbahnausstellung des MEC Kreischa statt. Ab jeweils 10 Uhr öffnet die Ausstellung und zeigt Heim- und Clubanlagen von Nenngröße TT bis Gartenbahn. Modelleisenbahnartikel und Eisenbahnliteratur werden verkauft, es gibt eine Bastelstraße für Kinder und auch die Geschäfte des Marktes haben (außer am Feiertag) geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Gruseln in der Heide

Langebrück - Auf dem Landgut Hofewiese gibt es am Wochenende bis zum Feiertag am Dienstag einen Gruselbiergarten, denn auch hier wird Halloween gefeiert. Geisterbahnfiguren, Illuminationen, eine Monsterdisko, Kinderschminken, Gruselwanderungen, Bastelwerkstatt, Kürbisschnitzen, Puppentheater und mehr gehören zum "fröhlichen Gruseln in der Heide". Das ganze Programm, welches eintrittfrei zu erleben ist, findet man unter landgut-hofewiese.de.

Gruseliges Kinderschminken ist bei der Veranstaltung im Angebot. © 123RF/jaropienza

Sachsens Versailles

Heidenau - Warum wurde der Garten in Großsedlitz "Sachsens Versailles" genannt? Diese und andere Fragen, die Ihr schon lange stellen wolltet, werden bei der Führung "Geschichte und Geschichten um das 'Sächsische Versailles'" beantwortet. Treff für den Rundgang ist am Sonntag jeweils um 11.30 oder um 14 Uhr am Parkeingang. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Teilnahme: 10/9/3 Euro inklusive Parkeintritt.



Seifenblasen im Wildpark

Altenberg - Im Wildpark Osterzgebirge wird es am Sonntag fabelhaft. Nicht nur die Tiere des Parks sorgen bei den Besuchern - vor allem den Kindern - für viel Begeisterung. Ab 13.30 Uhr sorgt "Fraeulein Fabelwesen" mit ihrer Seifenblasen-Mitmach-Show für ein zauberhaft leichtes, magisches Erlebnis. Eintritt: 6/5/4/Familien 16 Euro.



Kids können sich auf viele Seifenblasen freuen. © IMAGO/Zoonar

Kindertobetag

Dresden - In der Ballsportarena (Weißeritzstraße 4) findet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr ein Kindertobetag statt. Das Kinderland Böhm baut dafür zahlreiche Hüpfburgen, verrückte Kinderattraktionen, Rutschen und Klettergerüste auf. Eintritt: Kinder 18/Erwachsene 7 Euro.



Leuchtturm

Moritzburg - Der Moritzburger Leuchtturm, einst als Teil eines Freilichttheaters erbaut, wurde nie als Leuchtturm genutzt. Das Bauwerk und seine Geschichte können jeden letzten Sonntag im Monat, also auch diesen Sonntag, individuell (denn sonst nur bei Führungen) von 10.30 bis 16 Uhr erkundet werden. Eintritt auf Spendenbasis.



Auch wenn er als solcher nie genutzt wurde, ist der Leuchtturm in Moritzburg hübsch anzusehen. © 123RF/wkbilder

Gruselnachmittag

Hohnstein - Ein Halloween-Spektakel steigt am Sonntag auf der Burg Hohnstein. Am Gruselnachmittag (von 14 bis 17 Uhr) für die ganze Familie werden Gruselwanderung, Bastel- und Spielespaß sowie Musik bei Speis und Trank geboten. Teilnahme: 3 Euro pro Person.



Gruselgewusel im Zoo

Hoyerswerda - Gruselgewusel und Taschenlampenführungen bieten Zoo und Schloss Hoyerswerda am Wochenende. Der Sonntag steht ab 15 Uhr im Zeichen des Familien-Kürbisschnitzens, der Feiertag bietet ab 14 Uhr eine tierische Halloween-Party. Für alle Veranstaltungen gibt es Extra-Tickets, welche an der Zookasse erworben werden können. Das komplette Programm und die Preise unter kulturzoo-hy.de.