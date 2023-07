Feuerwerk, Musik und Open-Air-Theater: 6 Tipps für Euren Samstag!

Dresden - Die Dresdner Schlössernacht lädt in die Parkanlagen von Schloss Albrechtsberg, Schloss Eckberg, Lingnerschloss und Saloppe ein. Die riesige Open-Air-Kulturlandschaft bietet am Samstagabend ab 18 Uhr Livemusik zum Tanzen, kulinarische Köstlichkeiten und eine Menge Kunst und Kultur zwischen illuminierten Bäumen und Wegen.

Tharandt - Regional einkaufen können Interessierte am Sonnabend auf dem Naturmarkt Tharandter Wald von 9 bis 13 Uhr. Der Markt unterhalb der Bergkirche bietet wieder frische regionale Produkte, Saatgut, Getreide, Salben, Honig, Wildspezialitäten und mehr an.

Dresden - Jonas Meyer und Max Kennel gründeten während ihrer Studienzeit die Band "Das Lumpenpack". Nun kommen die Musiker mit "dem neuen Rest der Band" am Samstag auf den Konzertplatz Weißer Hirsch und spielen ab 19 Uhr ihre Lieder wie "Hauch mich mal an" oder "Don des Dorfes" und verbreiten im Nu beste Live-Konzert-Stimmung.

Bad Schandau - Beim Sommerfest des Schiffervereins "Fortuna" heißt es am Wochenende an der alten Fähre in Postelwitz "Fortuna Ahoi!". Mit Wasserski, Fischerstechen, einer Show auf der Elbe und buntem Treiben am Elbestrand ist ein Fest für alle garantiert.

Jeweils ab 10 Uhr beginnt der Trubel, ab 19 Uhr gibt es am Samstagabend Tanz mit der Rainbow Diskothek. Der Eintritt ist frei.