Flohmärkte, Genuss und Märchen: Fünf Tipps für Euren Samstag

Dresden - Lust auf einen Ausflug in die Region? Wir haben spannende Tipps für Dresden und Umgebung für Euch herausgesucht. Das Wetter bleibt winterlich bei Temperaturen zwischen minus eins und fünf Grad. Die Sonne lässt sich nur selten blicken. Es bleibt voraussichtlich trocken. Genießt das Wochenende!

Dresden - Der Elbeflohmarkt (9 bis 15 Uhr, Käthe-Kollwitz-Ufer 4) und der Flohmarkt in der Neustädter Markthalle (8 bis 16 Uhr, Metzer Str. 1) öffnen am Sonnabend für Schnäppchenjäger.

Nutzt die Gelegenheit, mit Ausbildern und Unternehmen ins Gespräch zu kommen und Euren Traumberuf zu finden! Die Ausbildungsbörse wird an zwei Standorten – dem Kulturschloss Großenhain (Schlossplatz 1) und dem BSZ Großenhain (Industriestraße 1) – veranstaltet. Ein kostenfreier Bus-Shuttle verbindet beide Locations. Eintritt frei.

Großenhain - "Meet your job!" heißt es am Sonnabend (9.30 bis 13 Uhr), wenn mehr als 60 Unternehmen aus verschiedenen Branchen spannende Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten präsentieren.

Rammenau - Zum Backtag in der Gesindeküche lädt am Sonnabend von 13 bis 15 Uhr das Barockschloss Rammenau (Am Schloß 4). Draußen ist es kalt, aber drinnen knistert das Feuer im Holzbackofen. Wir wollen gemeinsam himmlische Cupcakes mit Sternenstaub backen.

Bringt bitte eine Schachtel oder Dose für den Heimtransport mit - jeder Teilnehmer bäckt zwei Cupcakes. Geeignet für Kinder von fünf bis zehn Jahren. Kosten: 7,50 Euro plus Schloss-Eintritt (5/4 Euro).

Infos unter: barockschloss-rammenau.com