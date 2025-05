Frei am 1. Mai? Wir haben 7 Tipps für Dresden und das Umland

TAG24 hat fünf Freizeit-Tipps für den Feiertag am 1. Mai in und rund um Dresden zusammengestellt. Von Sport bis Brauereiführung wird viel geboten.

Von Marcus Scholz

Dresden - Der Mai startet wie gewohnt mit einem Feiertag. Wer am "Tag der Arbeit" seinen beruflichen Pflichten entfliehen kann, sollte unbedingt etwas in Dresden und Umgebung unternehmen. Was so alles los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Flottenparade 2025

Dresden - Es geht wieder los, die Dampfer-Saison auf der Elbe startet. Um das gebührend zu feiern, schickt die Weiße Flotte Sachsen GmbH/Sächsische Dampfschifffahrt alle ihre Schiffe los. Bei der Flottenparade 2025 geht es mit Livemusik entlang der drei Elbschlösser und dem "Blauen Wunder" bis zur Schlossanlage Pillnitz - und danach wieder zurück in die Altstadt. Passagiere werden gebeten, sich zwischen 9.15 und 9.45 am Sammelpunkt ihres Schiffes einzufinden. Eine Übersicht findet Ihr hier.

Die Flottenparade wird mit Sicherheit wieder zahlreiche Schaulustige ans Elbufer locken. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Burgfest in Meißen

Meißen - Auch auf der Albrechtsburg wird der Maibeginn gefeiert. Von 10 bis 18 Uhr warten mittelalterliche Musik mit einem kleinen, aber fröhlichen Programm mit "SPP & die sieben Generäle", Gaukelei und Einlagen der Ritter auf Euch. Der Eintritt ist frei.

Schauplatz der Ritterspiele: die Albrechtsburg Meißen. © Holm Helis

Pflanzen- und Kräutermarkt

Dresden - Im Hof des Alten Heizhauses auf der Stetzscher Straße wartet eine riesige Auswahl aus mehr als 20.000 Pflanzen auf Euch. Darunter bunte Balkon- und Gartenpflanzen, Gemüsepflanzen, Stauden, Beerensträucher oder italienische Küchenkräuter. Geöffnet ist von 10 bis 16 Uhr. Besucher können kostenfrei parken - und sich im Biergarten erfrischen.

Auf dem Pflanzen- und Kräutermarkt wartet eine bunte Auswahl verschiedener Gewächse auf alle Besucher. (Symbolbild) © 123RF/Brebca

Polizeiorchester am Palais Zabeltitz

Zabeltitz - Sachsens Polizisten können nicht nur mit Sirenengeheul aufwarten - einige Beamtinnen und Beamten haben auch musikalische Töne auf Lager. Am Feiertag lädt das Polizeiorchester des Freistaates zum Open Air Eröffnungskonzert an das Palais Zabeltitz in Großenhain ein. Start ist 16 Uhr, der Eintritt frei.

Hast du Töne? Das Orchester tritt zum "Tag der Arbeit" mit voller Kapelle auf, 33 Musiker werden mit dabei sein. (Archivbild) © Thomas Türpe

Fassbieranstich: 1. Mai, 1. Schluck

Dresden - Lohrmanns Brauerei am Kraftwerk Mitte lädt unter dem Motto "Rein ins Sudhaus, rauf auf die Kessel!" zur Brauereiführung ein. Wie wird aus Wasser, Malz, Hopfen und Hefe eigentlich Bier-Genuss? Ihr werdet es erfahren. Tickets bekommt Ihr hier. Dauer etwa 45-60 Minuten. Gruppen sollten aus mindestens acht, maximal 15 Gästen bestehen. Ab 18 Uhr wird im Biergarten das erste Fass einer neuen Bierkreation angestochen - und geht aufs Haus.

In Lohrmanns Brauerei kommen Bierliebhaber auf ihre Kosten. (Archivbild) © Steffen Füssel

TheaterFEST - Was für ein Spaß!

Dresden - In der TheaterRuine St. Pauli im Dresdner Hechtviertel wird gefeiert. Nämlich Frühling, das Theater und der Stadtteil. Am 1. Mai warten Kinderprogramm, Theater und Musik am Königsbrücker Platz auf Euch. Zudem gibt es bei einer Überraschungsparty Einblicke in die St. Pauli Ruine und die Events des Sommers. Kids und Familien kommen von 15 bis 17 Uhr auf ihre Kosten, das Abendprogramm beginnt im Anschluss (bis 22 Uhr). Der Eintritt ist frei.

Die Kulisse der TheaterRuine verspricht einen tollen Tag in der Neustadt. (Archivbild) © Petra Hornig

Hier geht es sportlich zu!

Dresden - Der Startschuss für die 44. Deutschen Meisterschaften für Organtransplantierte und Dialysepatienten fällt am "Tag der Arbeit" in Dresden. Teilnehmer messen sich nicht nur bei Schwimmen, Radfahren, Tischtennis oder Leichtathletik, sondern rücken gleichzeitig den Wert von Organspenden und Transplantationen in den Fokus der Öffentlichkeit. Das Event wird ab 17 Uhr mit einem Mini-Marathon im Sportpark Ostra eröffnet. Weitere Wettkämpfe findet Ihr hier.

Leichtathletik-Wettkämpfe werden im neuen Steyer-Stadion ausgetragen. (Archivbild) © Lutz Hentschel