Fünf letzte Veranstaltungs-Tipps für dieses Osterfest

Boxberg - Eine Ostereiersuche in letzter Minute kann im Findlingspark Nochten gestartet werden. Am Ostermontag hat der Park von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das bunte Osterprogramm bietet schon ab 11 Uhr Musik , Clownerie, Fotoshootings mit dem Osterhasen, Ponykutschfahrten und eine Osterlämmer-Station. Der Erlebnispfad lädt ein, die Findlinge zu bestaunen. Eintritt: 7/3/Familien 16 Euro.

Liebstadt - Das ca. 930 errichtete Schloss Kuckuckstein unter Heinrich dem Ersten wurde 1774 vom Freimaurer Hans Carl August von Carlowitz ersteigert. Am Ostermontag wird an diese Ära durch einen echten Freimaurer erinnert. Uwe Jurk von der Loge "Zu den Drei Schwertern - Asträa zur grünenden Raute" führt durch den Freimaurertempel auf Schloss Kuckuckstein und erklärt die Geheimnisse, die Bedeutung und die Vorhaben der heutigen Freimaurer. Beginn jeweils 13 und 15 Uhr. Teilnahme: 15 Euro.

Dresden - Streetfood ist on tour und am Osterwochenende auf der Prager Straße zu Gast. Besucher erwartet eine kulinarische Weltreise am Samstag und Ostersonntag von 11 bis 22 Uhr, am Ostermontag von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.