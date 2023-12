Fünf Tipps für Euren ersten Advents-Sonntag in und um Dresden

Der erste Advent ist da, und damit allerlei Winter- und Weihnachtszauber. TAG24 verrät, wo am heutigen Sonntag Bescherung gefeiert wird und was sonst los ist.

Von Annett Daube

Dresden - Der erste Advent ist da, und damit allerlei Winter- und Weihnachtszauber. TAG24 verrät Euch, wo schon am heutigen Sonntag Bescherung gefeiert wird und was sonst so los ist.

Bescherung bei den Tieren

Görlitz - Im Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec werden die Tiere beschert. Um 14.30 Uhr können die Besucher gemeinsam mit den Tierpflegern eigene Leckerbissen wie kleingeschnittene Möhren und Äpfel unter den Stachelschweinen, Kamelen und Bauernhoftieren verteilen. Treffpunkt ist an der Futterkiste. Am Ende der Fütterung gibt es Punsch sowie Glühwein und der Weihnachtsmann schaut vorbei. Eintritt: 9,90/6,90 Euro.

Im Zoo Görlitz steigt schon am heutigen Sonntag eine erste Bescherung. © PR/Naturschutz-Tierpark Görlitz e. V.

Weihnachtskonzert im Schloss

Dresden - Am ersten Adventssonntag wird auf Schloss Albrechtsberg sanft auf den Advent eingestimmt. Anne Großhäuser und Band laden zu einem Weihnachtskonzert im Schloss in den Kronensaal ein und versprechen durchaus Besonderes. Der Cross-Over-Sound beinhaltet weihnachtliche Klassiker, warm klingende Songs und charismatische Instrumentalstücke. Für die beiden Konzerte um 15 und 19 Uhr gibt es Tickets für 33/18 Euro unter schloss-albrechtsberg.de.

Anne Großhäuser und Band spielen zwei Konzerte auf Schloss Albrechtsberg. © PR/Schloss Albrechtsberg

Märchenhafte Winterzeit

Pirna - Im Stadtmuseum Pirna (Klosterhof 2) eröffnet die Ausstellung "Märchenhafte Winterzeit". Die Sonderausstellung zeigt unter anderem zauberhafte Theaterpuppen vom Puppentheater Bautzen und kultige Trickfilmfiguren vom ehemaligen DEFA-Trickfilmstudio Dresden. Eine zauberhafte Märchenwelt - passend zur Weihnachtszeit. Geöffnet jeweils von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Eintritt: 6/4 Euro.

Im Stadtmuseum Pirna gibt's ab dem heutigen Sonntag die Ausstellung "Märchenhafte Winterzeit" zu sehen. © Marko Förster

Nikolausfahrten in Görlitz

Görlitz - Ziemlich verrückt! Bevor er am 6. Dezember überall die Stiefel füllt, kommt der Nikolaus am Sonntag mit der Görlitzer Oldtimer Parkeisenbahn und lädt in der Zeit von 14 bis 17 Uhr zu Rundfahrten, kleinen Überraschungen und winterlichen Leckereien ein. Außerdem übernimmt er pro Fahrkarte 50 Cent vom Ticketpreis und so kostet die Fahrt mit dem alten "Adler" nur 2/1,20 Euro.

Der Nikolaus stattet der Görlitzer Oldtimer Parkeisenbahn einen Besuch ab. © PR/Görlitzer Oldtimer Parkeisenbahn e .V.

Parkweihnacht am Aufzug

Bad Schandau - Zur Parkweihnacht am Parkhotel Bad Schandau (direkt am Personenaufzug nach Ostrau) öffnet ein gemütlicher Weihnachtsmarkt am Wochenende. Von 12 bis 18 Uhr kann im Park der Lichter manch schönes Geschenk entdeckt, Leckeres genossen und Funkelndes erlebt werden. Der Eintritt ist frei.

In Bad Schandau steigt ein kuscheliger Weihnachtsmarkt am Parkhotel. © PR/Pura Hotels