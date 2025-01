Fünf Tipps für Euren Samstag: Das ist heute in Dresden und Umgebung los

Meißen - Seit fast dreihundert Jahren stellt die Porzellan-Manufaktur Meißen das berühmte Zwiebelmuster her. Die kobaltblaue Malerei geht auf chinesische Vorbilder zurück und steht am Samstag, 11.30 Uhr, im Mittelpunkt einer Führung durch die Erlebniswelt Meissen (Talstraße 9). Tickets kosten 17/13 Euro.

Dresden - Nur noch an diesem Wochenende ist die Ausstellung "Caspar David Friedrich. Wo alles begann" im Albertinum (Tzschirnerplatz 2) zu sehen, und zwar am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Achtung: Restkarten an der Tageskasse sind nur mit etwas Glück zu bekommen.

Infos: albertinum.skd.museum