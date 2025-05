Für Hosenscheißer, Ladys und Hunde: Das erwartet Euch Sonntag in Dresden und Umgebung

Hoyerswerda - Am Wochenende steigt die zentrale Meisterschaft in der immer beliebter werdenden Hundesportart Rally Obedience (Vorläufe am Sonntag, Finalläufe am Sonntag). Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Parcours und Übungen, bei denen Präzision und Tempo von Mensch und Hund zugleich gefragt sind.

Fast 100 angemeldete Starter gehen mit ihren Hunden ins Rennen. Für Zuschauer ist der Eintritt frei.

Infos unter www.pfote-drauf-ev.de