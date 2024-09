Herbstliches Wetter in Dresden: Doch diese sechs Veranstaltungen locken

Was Ihr heute und morgen in Dresden und Umgebung erleben könnt, erfahrt Ihr hier.

Von Dana Peter

Dresden - Der Herbst zeigt sich aktuell von seiner kühlen Seite. Mehr als 15 Grad sind am Wochenende kaum drin. Die Sonne ziert sich und schickt überwiegend Wolken vor. Wer Jacke und Schirm einpackt, ist für einen Ausflug an der frischen Luft gut gewappnet. Was Ihr heute und morgen in unserer Region erleben könnt, erfahrt Ihr hier. Viel Vergnügen!

Hirschfest

Dresden - Der Weiße Hirsch in Dresden feiert am Sonnabend rund ums Parkhotel Hirschfest. Unter anderem dabei sind das Restaurant Delizia und die Fleischerei Müller. Das bunte Treiben auf dem Marktplatz Weißer Hirsch beginnt um 16 Uhr und bietet ein vielseitiges Programm für Groß und Klein. Mit Musik, Zirkus, Show, Samba und Stelzenkünstler. 21.30 Uhr startet die Aftershowparty im Blauen Salon. Eintritt frei. Infos unter: parkhotel-events.de.

Rund ums Parkhotel findet das Hirschfest statt. © Holm Helis

Rallye Elbflorenz

Oberwiesenthal - Hier gibt's Oldtimer zu gucken: Am Sonnabend rollen wieder 190 Teams in historischen Fahrzeugen durch Sachsen. Unter den Promis mit dabei sind u. a. Wolfgang Lippert, Peter Escher und Franz Friedrich Prinz von Preußen. Der zweite Tag der 12. Rallye Elbflorenz startet 9 Uhr auf dem Fichtelberg. Von dort geht's weiter nach Böhmen und über Johanngeorgenstadt und den Fichtelberg zurück nach Oberwiesenthal (Ankunft ab 16.45 Uhr). Infos unter: rallye-elbflorenz.de.

Bei der Rallye Elbflorenz sind wieder reichlich Oldtimer zu bestaunen. © Holm Helis

Familienfest

Grimma - Am Sonnabend verwandelt sich Großbardau von 14 bis 22 Uhr in ein buntes Blättertanztreiben am Schmiedeteich. Der Heimatverein Großbardau lädt ein zum Herbstfest, das mit einem vielfältigen Programm aufwartet. Das Deutsche Spielschiffmuseum bietet Kindern die Gelegenheit, Boote zu basteln und ihre Schwimmfähigkeit im Schmiedeteich zu testen. In der alten Feuerwehr-Fahrzeughalle wird ein Trödelmarkt veranstaltet. Es gibt eine Kindereisenbahn, Kinderschminken und Basteltische. Lokale Händler bieten regionale Spezialitäten wie Marmeladen und Honig aus Großbardau an. Eintritt frei. grimma.de/HFGB24.

Kinderschminken gehört zum Programm. © 123rf/sushytska

Drachenfest

Freital - Auf den Drachenwiesen in Freital-Pesterwitz kann man am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 12 bis 18 Uhr, selbst gebastelte oder gekaufte Flug-Drachen steigen lassen. Gefeiert wird ein Fest für die ganze Familie. Das Drachenfest findet immer zusammen mit dem Pesterwitzer Weinfest statt. Eintritt frei. Infos unter: facebook.com/pesterwitzer.drachenfest.

Drachen aller Art können am Wochenende beim Drachenfest abheben. © 123RF/kantapatp

Kleinkunst

Bonnewitz - Kleinkunstfestival bei den Zweisiedlern: Auf dem Bonnewitzer Berg (Abzweig Liebethal) mit wundervollem Blick auf das Pirnaer Elbtal sind am Sonnabend ab 19 Uhr Livemusik, Autorenlesungen und Diashows zu erleben. Dazu gibt es Speisen, Getränke und Lagerfeuer. Eintritt frei (Hutgeld erwünscht). Infos unter: zweisiedler.com.



Auch in Bonnewitz wird am Sonnabend gefeiert. (Symbolbild) © 123RF/sifotography

Stadtfest

Das große Finale der Feierlichkeiten findet auf dem Dach der Lausitzhalle statt. © Christian Juppe