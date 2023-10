15.10.2023 06:35 518 Heute noch nichts vor? Fünf Tipps für Euren Sonntag

Was geht in Dresden am Sonntag, dem 15. Oktober? TAG24 hat für Euch Freizeit-Tipps und Veranstaltungen.

Dresden - Das schöne Spätsommer-Wetter scheint (vorerst) vorbei. Wer trotz Abkühlung und möglicher Regentropfen Lust auf einen Ausflug hat, wird hier fündig. Das könnt Ihr am Sonntag in Dresden und Umgebung erleben. Windige Angelegenheit Dresden - Auf dem Hellerberg an der Fabricestraße (Hechtviertel) flattern am Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr wieder viele bunte Drachen im Wind. Hier können Fans des zeitlosen Herbstvergnügens mit Gleichgesinnten fachsimpeln und sich zwischendurch bei Kaffee und Kuchen stärken. Eintritt frei.

Drachensteigen und dazu Kaffee und Kuchen genießen: Das steht für Euch am Hellerberg auf dem Plan. © Thomas Warnack/dpa Coswiger Herbst Coswig - Am Sonntag zeigt sich die Elbestadt Coswig wieder von ihrer besten Seite. Imbissbuden und Verkaufsstände beleben den Rathausvorplatz, auf dem sich auch Sportvereine präsentieren. Das Museum Karrasburg ist ebenso geöffnet (freier Eintritt!) wie die Bibliothek, dort können ab 11 bis 17 Uhr auch Gesellschaftsspiele ausprobiert werden. Ach ja, die Coswiger Geschäfte haben übrigens von 12 bis 18 Uhr ebenfalls geöffnet. Zeitreise Leipzig - Mehr als 400 historisch gewandete Einwohner erinnern im Leipziger Stadtteil Liebertwolkwitz an die Tage vor der Völkerschlacht gegen Napoleon im Jahr 1813. Damals wurde der Ort von Soldaten unterschiedlicher europäischer Armeen bevölkert. Dreh- und Angelpunkt der Zeitreise ist das zentral gelegene Stiftsgut (Liebertwolkwitzer Markt 11, 04288 Leipzig), Sonntag von 10.15 bis 18 Uhr. Tageskarten kosten 10 Euro für Erwachsene, ermäßigt 7 Euro, Kinder 4 Euro, Familienkarten gibt's für 22 Euro. Die Zeit der Völkerschlacht im Jahr 1813 wird in Leipzig nachgestellt. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Vogelschau Dresden - Gefiederte Freunde, vom kleinen Finken bis zum klugen Kakadu, zeigt die diesjährige Schau der Vogelzüchter Weixdorf. Vogelfreunde können sich auf der Veranstaltung natürlich auch zu den Themen Haltungsbedingungen, Ernährung und Zucht beraten lassen. Zu sehen sind die Piepmätze in der Gärtnerei Kühne, Radeburger Landstraße 12, 01108 Dresden, und zwar sonntags von 9 bis 17 Uhr. Eintritt für Erwachsene 3,50 Euro, Kinder 1,50 Euro.

Die Schau der Vogelzüchter Weixdorf hält exotische Piepmätze bereit. © 123RF / futurevision Messe für Radfans Dresden - Keine Räder von der Stange, sondern individuelle und handgefertigte Bikes sind auf der Messe "Bespoked" die Stars. Am Sonntag könnt Ihr von 10 bis 16 Uhr im Dresdner Flughafen (Hauptterminal, 3. Stock) allerlei exotische Zweiräder bestaunen. Auch sächsische Firmen sind mit Ständen vertreten. Tagestickets kosten 12 Euro.



Titelfoto: Thomas Warnack/dpa