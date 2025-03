01.03.2025 06:15 510 Hexenfasching, Trödel und Kamelien-Schau: 5 Tipps für Euren Samstag!

Von Uwe Blümel

Dresden - Ihr habt am ersten Tag im März noch nichts vor? Wir haben da ein paar Tipps für Euch, was Ihr am heutigen Samstag in und um Dresden so anstellen können. Hexenfasching Schloss Weesenstein - Ein abenteuerlicher, lustiger und lehrreicher Rundgang mit Zwottel, Tante Ambrosina und Omi Schrapnelda führt durch Burg und Schloss Weesenstein und endet am Hexenfeuer mit Pfannkuchen und Hexentrunk! Tickets: 15/10 Euro. Karten gibt es im Ticketshop von Schloss Weesenstein unter www.schloss-weesenstein.de. Auf Schloss Weesenstein wartet ein spannender Rundgang auf Euch. © imago images/Sylvio Dittrich Heizhaus-Trödel Dresden - Startet zum ersten Öffnungstag im Jahr 2025 zu den Trödelhallen mit Biergartenwirtschaft. Der urige Biergarten lockt mit Speis & Trank. Tipp: Kunden können das kostenlose Parken ohne Ticket auf der anliegenden Privatstraße nutzen. Ort: Altes Heizhaus Dresden, Stetzscher Str. 4-6. Geöffnet: 10 bis 16 Uhr, Eintritt frei. Im Alten Heizhaus lockt ein uriger Biergarten mit Speis und Trank. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Kunsthandwerkermarkt Lichtenstein - Im Kulturpalais Lichtenstein lassen sich handgefertigte Kunstwerke und kunstvolle Handwerkskunst entdecken. Von Schmuck und Keramik über Textilien und Holzarbeiten bis hin zu Glasbläserei und Malerei. Ort: Kultur.Palais Lichtenstein (bei Zwickau), Schloßallee 2. Geöffnet: 11 bis 18 Uhr. Ihr habt Lust auf handgefertigte Kunstwerke und kunstvolle Handwerksarbeit? Dann seid ihr im Kultur.Palais Lichtenstein genau richtig. (Symbolbild) © 123rf/troyka Kamelienschau Dresden - Das gläserne Kamelienhaus im Pillnitzer Schlosspark öffnet endlich wieder für Besucher. Ab 1. März kann man die berühmte Pflanze täglich zwischen 10 und 17 Uhr besichtigen. Während in anderen Jahren die Blüte bereits Mitte Februar einsetzte, lässt sich die "alte Dame des Schlossparks" in diesem Jahr besonders viel Zeit. Durch die Sonnenstrahlen der vergangenen Tage haben sich nun zaghaft die ersten der Tausenden prall gefüllten Kamelienknospen geöffnet. Eintritt kostet 5/ermäßigt 4 Euro. Kinder bis 16 Jahre haben freien Zugang. Im Ticketpreis inbegriffen ist ebenfalls der Eintritt in das Pillnitzer Palmenhaus am gleichen Besuchstag. Ab dem heutigen Samstag öffnet das gläserne Kamelienhaus in Pillnitz endlich wieder. (Archivbild) © Eric Münch Antik- und Trödelmarkt In der Neustädter Markthalle darf wieder getrödelt werden. (Symbolbild) © 123rf/federicofoto Dresden - Es ist wieder so weit: Der beliebte Kunst-, Antik- und Trödelmarkt in der Neustädter Markthalle Dresden (Metzer Str. 1) steigt am Samstag von 9 bis 16 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr auf zwei Etagen. Neben Antiquitäten und dem üblichen Trödelmarkt-Angebot laden diesmal zahlreiche Händler unter dem Motto "Kreative Ideen und Selbstgemachtes" dazu ein, Kunsthandwerk, Do-it-yourself-Produkte und mehr zu entdecken. TAG24 wünscht Euch viel Spaß!

Titelfoto: Bildmontage: imago images/Sylvio Dittrich, 123rf/troyka, Eric Münch