Hier machen Künstler aus fünf Ländern keine großen Worte

Können es kaum erwarten, dass das Festival beginnt (v.l.): Festival-Chef Michael Meinel (50), Vereinsmitglied Andrea Meinel (75) und Künstler Anton Adasinsky (65). © Norbert Neumann

Künstler und Ensembles aus Deutschland, Tschechien, Frankreich, Österreich und der Ukraine zeigen in sechs Vorstellungen die Spielarten des Bewegungstheaters - von Clownerie bis hin zu Performances mit ausdrucksstarken Tanzelementen.

Das Festival wird von einer Gala eröffnet, in der fast alle Künstler sowie das gastgebende Mimenstudio Dresden auftreten.

Höhepunkt der Gala ist die Ehrung des Dresdner Kult-Mimen Ralf Herzog (72) mit dem "Golden Hands"-Award der World Mime Organisation. Herzog hatte nicht nur 1992 das Mimenstudio gegründet, sondern auch das Festival initiiert.

Am 8. November wird Radim Vizváry (45) mit seinem Soloprogramm "Mime on the Moon" sein Publikum in den Bann ziehen.