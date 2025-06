Von Elbhangfest bis Malle Mania: Das hat Dresden heute zu bieten

Dresden - Das wird ein hochsommerliches Wochenende! Bis zu 30 Grad sind am Sonnabend drin - Sonne satt inklusive. Habt Ihr schon was vor? Hier findet Ihr tolle Ausflugstipps für Dresden und Umgebung.

Dresden - Das Wohngebiet zwischen Loschwitz (Körnerplatz) und Pillnitz verwandelt sich am Sonnabend und Sonntag in ein Festgelände. Auf einer Strecke von etwa sieben Kilometern werden auf Dorfplätzen, in Parks und Villen, am Elbufer und an den Hängen rund 200 Veranstaltungen geboten. Das 32. Elbhangfest bietet Konzerte, Theater, Tanz, Lesungen und viele Angebote für Kinder sowie diverse Märkte und zahlreiche Gastro-Angebote. Eintritt frei. Ausnahme Schlosspark Pillnitz von 9 bis 17 Uhr: 8 Euro (mit Jahreskarte frei). Infos und Programm unter: elbhangfest.de.