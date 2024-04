Hoch vom Sofa, ab nach draußen! Das könnt Ihr am Sonntag in und um Dresden erleben

Fast vier Wochen vor dem eigentlichen Termin steht der rund 180 Jahre alte Baum am Goebel-Weg in voller Blüte. Auch im neuen Nordamerika-Areal wurden Schneeglöckchenbäume gepflanzt, welche allmählich ihre Blüten entfalten. Der Forstgarten ist täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet.

Sächsische Schweiz - Die Bahnerlebnistage locken mit zahlreichen Besucheraktionen Gäste an.

So ist die Schwarzbachbahn in Lohsdorf (bei Hohnstein) von 10 bis 17 Uhr unterwegs. Im Miniaturpark "Die kleine Sächsische Schweiz" im Dorf Wehlen werden Mitfahrten auf den Waggons der Miniatur-Bergbahn und am Sonntagnachmittag auch ein Modellbootschaufahren angeboten. Die Eisenbahnwelten in Rathen haben geöffnet wie auch das Ladenschäft plus Museum von Tillig Modellbahnen in Sebnitz. Die Kirnitzschtalbahn fährt mit dem Museumswagen mit Beiwagen und bietet Blicke ins Depot in Bad Schandau.

Das Feldbahnmuseum Herrenleite in Lohmen freut sich auf Besucher, das Miniatur-Elbtal in Königstein und der Kultur-Bahnhof in Bad Gottleuba (dieser nur am Sonntag von 14 bis 17 Uhr) ebenfalls.