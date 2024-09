Letztes Hochsommer-Wochenende: Diese sechs Veranstaltungen locken in und um Dresden

So heiß wie an diesem Wochenende wird es sicher nicht mehr in diesem Jahr. In Dresden und Umland locken zusätzlich sechs Veranstaltungen.

Von Dana Peter

Dresden - Das Wochenendwetter wird mit bis zu 30 Grad Celsius in und um Dresden erneut hochsommerlich warm. Beste Voraussetzungen für einen Ausflug mit Familie und Freunden. Was Ihr am heutigen Samstag in unserer Region erleben könnt, erfahrt Ihr hier. Viel Spaß!

Saloppe-Seifen-Kisten-Rennen

Dresden - Es gilt seit mehr als 20 Jahren als eines der größten Live-Unterhaltungsshows auf rollenden Untersätzen: das Seifen-Kisten-Rennen in der Dresdner Sommerwirtschaft Saloppe (Brockhausstraße 1). Bis zu 6000 begeisterte Zuschauer sind dabei, wenn auf der einen Kilometer langen Panorama-Rennstrecke neben den Elbschlössern die Teams mit ihren Kisten bis zur Elbe runterrollen. Speed ist dabei nicht alles: Jedes Jahr überraschen die Teams mit extravagantem Design und überragenden Showeinlagen. Dabei ist 100 Prozent Muskelkraft gefragt, denn die Fahrzeuge dürfen nicht motorisiert sein. Start: Samstag, 14.30 Uhr. Siegerehrung: 19.30 Uhr. Infos unter saloppe.de/seifenkistenrennen.



Das Seifen-Kisten-Rennen in der Dresdner Sommerwirtschaft Saloppe findet am Samstag zum 21. Mal statt. © Norbert Neumann

Job-Börse

Dresden - Fachkräftemangel, Azubi-Flaute: Zur Berufsorientierung für Schüler findet am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr die 13. Johannstädter Praktikums- und Lehrstellenbörse in der JohannStadthalle (Holbeinstraße 68) in Dresden statt. Lokale Firmen präsentieren ihr Angebot an Praktikums- und Ausbildungsplätzen. Für den Workshop "Check die Bewerbung" bitte digitale oder analoge Bewerbung mitbringen. Möglich sind auch kostenlose Bewerbungsfotos und das Üben von Vorstellungsgesprächen mit echten Personalern. Zudem gibt es einen Servicepunkt für Migranten. Eintritt frei (und barrierefrei). Infos unter johannstadthalle.de.

Kraftwerk-Mitte-Fest

Dresden - Unter dem Motto "Wir sind bunt" feiert am Sonnabend von 11 bis 19 Uhr das Kraftwerk Mitte in Dresden ein Fest. Auch die historische Schaltwarte und die Puppentheatersammlung sind geöffnet. Es gibt drei Bühnen, eine Tanzfläche, einen Filmflohmarkt sowie viele kreative Mitmachaktionen, Workshops und Führungen über das Gelände. Eingeweiht wird die neue Wasserskulptur "Wolke" der Künstlerin Małgorzata Chodakowska. Eintritt frei. Infos unter kraftwerk-mitte-dresden.de.

Federweißer-Fest

Radebeul - Auf Schloss Wackerbarth steigt am Sonnabend und Sonntag das Federweißerfest. Die Radebeuler Winzer bieten in der barocken Anlage ein Programm aus Kulinarik, Live-Musik und Einblicken in die Arbeit im Weinberg und -keller. Bei Führungen durch die Manufaktur erfährt man, wie der fruchtig-frische Federweißer entsteht. Bei einer Wanderung durch den Wackerbarth-Weinberg lässt sich der Arbeitsplatz der Winzer hautnah erleben. Eintritt: 10/5 Euro, für Kinder bis 6 Jahre frei. Infos unter schloss-wackerbarth.de.



Auf Schloss Wackerbarth gibt es wieder fruchtig-frischen Federweißer. © PR

Sagen-Festival

Rochsburg - Das 1. Mittelsächsisches Sagenfestival findet am Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf Schloss Rochsburg statt. Die Besucher erwartet ein großes Stelldichein der Sagenfiguren unserer Heimat, die ihre Erlebnisse aus der Vergangenheit auf die Bühne bringen. Passende Musik, viele Mitmachangebote, Gaukelei, Zauberei, Puppenspiel und fahrendes Volk laden zum Sehen und Staunen ein. Eintritt (Tageskarte inkl. Museumseintritt): 8/4 Euro, Familien 20 Euro. Infos unter schloss-rochsburg.de.

Auch Zauberei soll das Publikum erwarten. © 123RF/aleksandraiarosh

Schloss-Führung

Die Burg Stolpen ist am Wochenende für Besucher geöffnet. © IMAGO/Ullrich Gnoth