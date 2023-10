Hoffnungsträger für Trinkwasser: Hope-Award geht an Ex-"Söhne Mannheims"-Musiker

Dresden - "And the Winner is ..." - Rolf Stahlhofen (55).

Hope-Pfarrer Stefan Hippler (63, v.l.) und "Hope Gala"-Initiatorin Viola Klein (65) gratulieren Rolf Stahlhofen (54) zum Award. © Eric Münch

Der Sänger wird am morgigen Samstag auf der "Hope Gala" im Dresdner Schauspielhaus mit dem 15.000 Euro dotierten 13. Hope Award ausgezeichnet.

Der Ex-"Söhne Mannheims"-Musiker ist Gründer der WIR-Stiftung ("Water is right"), die sich in Katastrophen- und Entwicklungsregionen für die gerechte Verteilung und den Zugang zu Wasser einsetzt. "Ich bin in Saudi-Arabien, Nigeria und Algerien aufgewachsen. Wie kostbar Wasser ist, habe ich schon als Kind erfahren", so Stahlhofen.