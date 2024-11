4 Tipps für euren gruseligen Feiertag in Dresden und Umgebung

An Halloween darf sich in Dresden gegruselt werden. Egal ob allein oder mit der ganzen Familie - bei unserer Tipps findet jeder eine passende Veranstaltung.

Von Chris Pechmann

Dresden - In Sachsen ist am Donnerstag Feiertag, der vor allem eines wird: gruselig. Wir haben für Euch vier Event-Highlights in und um Dresden herausgesucht, die Ihr nicht verpassen solltet.

Gruselgarten Lost City

Dresden - Horror-Freunde jedes Alters können am Donnerstag einen Blick in den Gruselgarten der Villa San Remo werfen. An der Bergstation der Standseilbahn in Dresden-Loschwitz erwarten Gäste auf dem laut Veranstaltern über 3000 Quadra­tmeter großen Gelände gespenstische Gestalten und ein erschreckendes Ambiente. Beginn ist 16.30 Uhr. Kinder können sich bereits eine Stunde zuvor an besonders furchteinflößenden Attraktionen vorbeiführen lassen. Tickets gibt es nur noch an der Abendkasse. Erwachsene 10 Euro; Kinder 8 Euro. Der Erlös soll an die THW-Helfer­vereinigung Dresden e.V. gehen.

Der Gruselgarten der Villa San Remo lockt mit allerlei schaurigen Gestalten. © Norbert Neumann

Geisterjagd im Miniaturpark

Wehlen - Im Miniaturpark "Die Kleine Sächsische Schweiz" wird es gespenstisch! Die ganze Familie erwartet ein stimmungsvoll beleuchteter Park. Geisterjäger können ein kniffliges Quiz lösen und die Miniatureisenbahn bestaunen, die zum Geisterzug wird. Wer passend kostümiert kommt, könnte zudem belohnt werden: Es winken Preise für besonderes kreative Verkleidungen. Große und kleine Gäste können sich am Donnerstag jeweils von 10 bis 19 Uhr auf Geisterjagd begeben. Mehr Informationen unter kleine-saechsische-schweiz.de.

Grusel und Miniaturen? Das geht! Auch in Wehlen wird es gespenstisch. (Symbolfotos) © Fotomontage: Philipp Schulze/dpa//Michael Bahlo/dpa

Trixis Flenntippl Fest

Großschönau - Wer keine Lust auf Kürbisse zum Gruselfest hat, sollte mal das "Flenn­tippln" probieren! Zum "Flenntippl" Fest im Trixi Ferienpark Zittauer Gebirge können große und kleine Besucher hier unheimliche Fratzen in Rüben schnitzen - eine Oberlausitzer Tradition in der Nacht vor Allerheiligen. Zudem wird mit Puppentheater, Lasershow und Spielmannszug gelockt. Am Donnerstag ist Start um 15 Uhr. Mehr dazu: trixi-park.de.

Im Trixi Ferienpark Zittauer Gebirge in Großschönau werden Rübengeister zum Leben erweckt. (Archivfoto) © Thomas Warnack/dpa

Gruselhausen

Freital - Am 30. und 31. Oktober verwandelt sich der Freizeitpark Oskarshausen in einen Ort des Grauens. Kinder und Erwachsene erwartet ein in diesem Jahr neuer Horror-Movie-Wald und ein messerscharfer Barbier mit Tanzshows und Effekten. Zudem gibt es einen Kürbisschnitzwettbewerb, ein Grusellabyrinth sowie Mutproben der grauenhaften Art. Das Halloween-Event für alle, die sich trauen, startet an beiden Tagen jeweils ab 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter oskarshausen.de.

In Gruselhausen gibt es allerlei furchteinflößende Attraktionen zu bestaunen. © Steffen Füssel