 689

Im Boulevardtheater Dresden: "Wolf" Nadra ist jetzt ein Bühnenstar

Ein (fast) echter Wolf steht auf der Besetzungsliste des Weihnachtsmärchens "Gebrüder Grimm" im Boulevardtheater Dresden.

Von Katrin Koch

Dresden - Isegrim erobert die Bretter, die die Welt bedeuten: Ein (fast) echter Wolf steht auf der Besetzungsliste des Weihnachtsmärchens "Gebrüder Grimm" im Boulevardtheater Dresden. Nadra (12) ist der vierbeinige Star der Inszenierung - ein tschechoslowakischer Wolfshund, der bei Tierheilpraktikerin Sandra Charwat (47) in Nordrhein-Westfalen lebt.

Die Schauspieler Volkmar Leif Gilbert (34, l.) und Stephan Schöne (32) freunden sich im Beisein von Besitzerin Sandra Charwat (47) mit Nadra an.
Die Schauspieler Volkmar Leif Gilbert (34, l.) und Stephan Schöne (32) freunden sich im Beisein von Besitzerin Sandra Charwat (47) mit Nadra an.  © Eric Münch

Ab Freitag steht das Märchen auf dem Spielplan, seit Mittwoch macht sich Nadra mit der Bühne bekannt. Tiertrainer Miguel de la Torre Vazquez (56, filmwoelfe.de) studiert mit der Hündin deren "Choreografie" ein.

"Ich arbeite seit 20 Jahren mit den Tieren von Sandra zusammen. Für Nadra ist das Theater eine Premiere, aber sie kann mit Licht, Geräuschen und auch mit Menschen gut umgehen", schwärmt Miguel.

Er markiert die wichtigsten Eckpunkte des Weges, den Nadra auf der Bühne absolvieren soll, mit Leberwurst aus der Tube. Erst beschnuppert Nadra den Weg allein mit Miguel, dann freundet sie sich mit den "Gebrüdern Grimm" Volkmar Leif Gilbert (34) und Stephan Schöne (32) an.

Beide Schauspieler haben keine Berührungsangst mit dem "Wolf", der ohne Leine über die Bühne streift. "Meine Freundin hat selbst drei Hunde", freut sich Volkmar über die Begegnung mit dem charismatischen Tier.

Blick auf das Bühnenbild der Inszenierung "Gebrüder Grimm - Am Anfang aller Märchen".
Blick auf das Bühnenbild der Inszenierung "Gebrüder Grimm - Am Anfang aller Märchen".  © Eric Münch
Frauchen Sandra Charwat (47) und Tiertrainer Miguel de la Torre Vazquez (56) erkunden mit Nadra die Bühne.
Frauchen Sandra Charwat (47) und Tiertrainer Miguel de la Torre Vazquez (56) erkunden mit Nadra die Bühne.  © Eric Münch

Kinder halten Nadra für echten Wolf

Nach 2017 und 2019 steht die Inszenierung in einer dritten Staffel auf dem Spielplan.
Nach 2017 und 2019 steht die Inszenierung in einer dritten Staffel auf dem Spielplan.  © Boulevardtheater Dresden/Robert Jentzsch

Stephan verweist auf einen großen Schäferhund seiner Tante. Trotzdem: Nadra ist in ganz besonderes Tier - ein Filmstar. "Sie hat im Wendland-Krimi des ZDF einen jungen Wolf gespielt", verrät Trainer Miguel.

Wer Nadra im Wald begegnen würde, hielt sie zweifelsohne für einen Wolf.

"Wenn wir auf der Straße spazieren gehen, drehen sich die Leute um. Kinder sagen dann sofort: Das ist ein Wolf", lacht Sandra Charwat.

Keine Angst: Auch für Theatergäste in der ersten Reihe besteht keine Gefahr ...

Titelfoto: Eric Münch

