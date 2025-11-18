"Jingle Bells" auf der Rennbahn: Wallach Rabastero startet fürs große Adventskonzert
Dresden - Vom Fußballstadion auf die Galopprennbahn: Die Produzenten des Adventskonzertes im Rudolf-Harbig-Stadion (18. Dezember) setzen nicht nur auf einen guten Kartenverkauf, sondern auch auf Wallach Rabastero (4). Er läuft am Mittwoch beim Dresdner Renntag im 5. Rennen über 1500 Meter - beim mit 8000 Euro dotierten Preis des Adventskonzertes.
Rabastero wird im Stall Elbflorenz von Helena Vorsilkova trainiert und prescht in der diesjährigen Rennsaison zum zweiten Mal für den Rennstall Adventskonzert.de über die Bahn.
"Zum Auftakt im Oktober kam er als Dritter ins Ziel - allerdings ohne Jockey", gesteht Konzertproduzent Thomas Reiche (51). Zusammen mit seinem Mitstreiter Kay Aubrecht (51), Gastro-Profi Matteo Böhme (43) und dem Stall Elbflorenz hat er Rabastero gepachtet.
Der Vollblüter stammt aus der Zucht des Gestütes Fährhof bei Bremen, das in den 1960er-Jahren von Walther Jacobs (Kaffee- und Schokoladen-Imperium Jacobs-Suchard) gegründet wurde.
"Als Kind bin ich selbst geritten", verrät Reiche.
Jockey trägt Adventskonzert-Trikot
Aubrecht dagegen wahrt respektvollen Abstand zu den "großen Tieren". Im Gegensatz zu seiner Tochter, einer begeisterten Ponyreiterin.
Matteo Böhme lebt quasi auf der Rennbahn - er betreibt die dortige Gastronomie, setzt sich für die Belebung des Areals und außergewöhnliche Sportereignisse wie das Poloturnier im September ein.
Die Faszination Pferd lässt der Werbung freie Zügel. "Unser Jockey trägt natürlich ein blaues Adventskonzert-Trikot mit gelben Sternen", so Reiche. "So machen wir beim Rennen auf das Konzert aufmerksam. Außerdem sind wir mit einem Stand präsent. Wer auf Rabastero wettet, bekommt bei Vorlage des Wettscheins 5 Euro Rabatt auf eine Konzertkarte."
Übrigens auch beim nächsten Renntag am 7. Dezember.
Titelfoto: Foto Koch