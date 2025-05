In Dresden und Umgebung geht am Samstag so einiges

Rathen - Auf der Felsenbühne Rathen (Amselgrund) haben Freischütz und Winnetou am Samstag Pause. Stattdessen können Besucher "Die Spur der Hebamme" (feierte am Freitag Premiere) aufnehmen und ins Mittelalter reisen. Der Roman-Bestseller auf der Bühne beginnt 19 Uhr. Bitte Zeit für den Fußweg zur Freilichtbühne einplanen.

Pirna - Im Schlosspark Graupa (Tschaikowskiplatz 7) wird es am Samstag stimmgewaltig. Um 17 Uhr tritt der Sächsische Bergsteigerchor "Kurt Schlosser" auf und bietet ein breites Spektrum an Liedern, bei denen die Schönheit der Natur oft im Mittelpunkt steht. Zuvor, ab 16 Uhr, stimmt der örtliche Richard-Wagner-Chor Graupa schon mal darauf ein.

Dresden - Inspiriert nicht nur von Erich Kästners Kindheitserinnerungen wird es in Hoppes Hoftheater (Hauptstraße 35, Ortsteil Weißig) am Samstag nostalgisch. "Als ich ein kleines Mädchen war", heißt es dort ab 20 Uhr. Auf der Reise durch Vergangenes erleben der ein oder andere Besucher vielleicht seine oder ihre eigene Jugend ganz neu! Es spielt, singt und liest Josephine Hoppe, begleitet von Dirk Ebersbach am Klavier.

Görlitz - Am Samstag von 10 bis 15 Uhr lädt das Görlitzer Klinikum (Girbigsdorfer Str. 1-3) zum Tag der offenen Tür. Dabei können medizinische Angebote interaktiv ausprobiert werden- so steuert man beispielsweise einen OP-Roboter selbst. Wer möchte, lässt seinen Herzrhythmus von Kardiologen testen. Zudem gibt es Gesundheits-Checks wie Blutdruck- und Blutzuckermessungen. Kinder können ihre Kuscheltiere behandeln lassen.

Bad Elster - In Bad Elster (Badeplatz) findet am Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, das 6. Rhododendron-Fest in den Königlichen Anlagen statt. Das Event ist Auftakt der Rhododendronblüte in den historischen Parkanlagen, die von Mai bis Juni das Staatsbad verzaubert. Es locken Garten- und Naturmarkt, Gartencafé und Flohmarkt.