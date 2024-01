Infotage, Familientheater und Winterfeste: 10 Tipps für Euren Samstag in und um Dresden

Am Wochenende gehen die Temperaturen wieder runter und die Sonne wird uns die Tage erhellen. Nichts wie raus und den Winter genießen – mit diesen Tipps.

Von Annett Daube

Dresden - Am Wochenende gehen die Temperaturen wieder runter und die Sonne wird uns die Tage erhellen. Nichts wie raus und den Winter genießen. Wir haben die passenden Ausflugstipps für Dresden und Umgebung!

Börsentag

Dresden - Der Börsentag in Dresden ist eine Messe für Privatanleger und findet am Sonnabend von 9.30 bis 17.30 Uhr im Internationalen Congress Centrum statt. Rund ums Thema Geldanlage und Börse sind zahlreiche Vorträge und Präsentationen geplant. Besucher können sich kostenfrei anmelden unter boersentag-dresden.de.



Im Internationalen Congress Centrum findet am Samstag der Börsentag statt. © Eric Münch

Nachtflohmarkt

Riesa - "Wer trödelt, hat mehr Zeit" - unter diesem Motto öffnet am Samstag von 15 bis 22 Uhr der Nachtflohmarkt in der WT Arena in Riesa (Am Sportzentrum 5). Neben Kult und Kitsch ist allerlei Nostalgisches im Angebot. Eintritt: 3 Euro. Kinder bis 14 Jahre frei.

Trödelzeit zur Abendstunde - das gibt's am heutigen Samstag in Riesa! (Symbolbild) © 123RF/andyborodaty

Winterlicher Handmade-Markt

Dresden - Auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch ist nicht nur Eislaufzeit, sondern am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr auch Handmade-Marktzeit. Ein Outdoor-Markt bietet Inspiration an vielen Ständen, an denen "Selbermacher*innen" ihre Produkte wie Keramik, Schmuck, Mode und Deko, aber auch Leckereien verkaufen. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch ist nicht nur Eislaufzeit – am Samstag findet hier auch die Handmade-Marktzeit statt. © Steffen Füssel

Schifferfastnacht

Königstein - Der Schifferverein Königstein lädt am Samstag zur 240. Schifferfastnacht ein. Ab 11 Uhr ist die "Hafenbar" geöffnet, um 14 Uhr startet der Festumzug mit Gästen und Gastvereinen ab dem Treffpunkt an der Tourist-Info (Pirnaer Straße/Ecke Hainstraße). Mit dem großen Schiffsmodell - dem "Salondampfer Dresden" und der Schalmeienkapelle heißt es "Schifffahrt ahoi!".

Der Schifferverein Königstein lädt am Samstag zur Schifferfastnacht ein! © Daniel Förster

Kostümverkauf

Dresden - Die Staatsoperette hat ihren Kostümfundus aussortiert und verkauft am Samstag von 10 bis 15 Uhr im Foyer Kostüme, Accessoires und Hüte. Für die Faschingssaison können sich Interessierte mit Outfits aus den Inszenierungen wie "Blondinen bevorzugt" oder "Orpheus in der Unterwelt" eindecken - im Preissegment zwischen 3 und 25 Euro, ausschließlich gegen Barzahlung.

In der Staatsoperette wurde der Kostümfundus aussortiert. Jetzt werden Kostüme verkauft. © Steffen Füssel

Solidarische Landwirtschaft

Dresden - Im Stadtteilladen des Johannstadt e.V. (Pfotenhauerstraße 66) findet am Sonnabend ab 14 Uhr eine Informations-Veranstaltung zur "Solidarischen Landwirtschaft" statt. All diejenigen, welche sich für natur-, umwelt-, ressourcenschonende und klimafreundliche, nicht profit-orientierte Landwirtschaft interessieren und sich mit regionalem Bio-Gemüse und mehr versorgen möchten, sind willkommen.

Die "Solidarische Landwirtschaft" veranstaltet am Samstag eine Informations-Veranstaltung im Stadtteilladen des Johannstadt e.V. © Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Die Schneekönigin

Dresden - "Die Schneekönigin" ist ein Familienprogramm über die Macht und Bedeutung von Liebe und Freundschaft. Die schöne Geschichte mit Tanz, Musik, Erzählung und Gesang wird im Yenidze Theater Dresden (Weißeritzstraße 3) am Sonnabend ab 15 Uhr aufgeführt. Tickets ab 19/12/Familien 56 Euro unter yenidze-theater.de.



Im Yenidze Theater Dresden findet am Samstag ein Familienprogramm statt. © Eric Münch

Dresdner Winterfest

Dresden - Das Dresdner Winterfest auf dem Altmarkt hat seit Donnerstag geöffnet und bietet eine große Eisbahn für alle Schlittschuhläufer, zwei Eisstockbahnen, eine Panoramaterrasse, eine arktische Glitzerwelt und Markt- sowie Gastronomiestände an. Geöffnet von 11 bis 22 am Samstag, bis 20 Uhr am Sonntag. Eintritt zur Eislaufbahn: 3 bis 8 Euro.

Das Dresdner Winterfest begeistert auch am Wochenende! © Steffen Füssel

Winterdorf zur Rodel-Weltmeisterschaft

Altenberg - Anlässlich der Rodel-WM in Altenberg eröffnet am Skiliftparkplatz das Altenberger Winterdorf. Hier steigt am Tellerlifthang am Samstag ab 13 Uhr eine Rodelgaudi-Weltmeisterschaft. Ab 18 Uhr werden die WM-Sieger auf der Bühne geehrt, ab 19 Uhr startet die Party mit der Liveband Jolly Jumper und DJ Gin-T (Eintritt: 5 Euro). Am Sonntag gibt's ab 10 Uhr einen Frühschoppen, von 11 bis 17 Uhr Sport & Spaß am Skilift und ab 17 Uhr das Party-Closing - der Eintritt ist frei.

In Altenberg findet derzeit die Rodel-WM statt. Anlässlich dazu eröffnet am Skiliftparkplatz das Altenberger Winterdorf. © Jan Woitas/dpa

Reisemesse Dresden

Dresden - "Reiselust statt Winterfrust" - die Reisemesse sorgt mit einem breiten Spektrum an Informationen über Möglichkeiten, den Urlaub zu verbringen, für ein schönes Wochenenderlebnis. Von Australien bis zur Zugspitze, von Kreuzfahrt bis Caravaning, von Aktivurlaub bis Familienreise - hier wird jeder "Urlaubsplaner" fündig. Die Messe in der Messe Dresden ist geöffnet von jeweils 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 10/8 Euro.

Am Wochenende kommt die Reisemesse nach Dresden! © Daniel Förster