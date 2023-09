Karat und Gregor Meyle: Musikalischer Leckerbissen mit Gitarren-Versteigerung

Für Karat hat Meyle sogar einen Song geschrieben - "Und ewig weht ...". Gespielt in der neuen Karat-Besetzung mit Daniel Bätge (47) am Bass und Heiko Jung (51) am Schlagzeug. Von Karat signiert wurde auch eine Gitarre, die das Charity-Projekt Kloppocar für eine Versteigerung zur Verfügung stellte. 6000 Euro bot dafür ein Musikliebhaber, der ungenannt bleiben will. Weitere 1100 Euro landeten im Spendentopf.

Der Gesamterlös kommt dem Kinderpalliativzentrum der Uniklinik zugute, das junge Patienten und deren Familien bei lebensverkürzenden Erkrankungen unterstützt.