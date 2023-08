Weile mit Meyle: Popmusiker präsentiert seine eigenen Weine

Dresden - Zum Hören und Trinken: Popmusiker Gregor Meyle (44, "So soll es sein") kann gleich doppelt genossen werden - mit dem Ohr und im Glas!

Mittlerweile hat er sieben verschiedene Sorten, in Weiß, Rot und Rosé.

Der Singer-Songwriter gibt am 1. September gemeinsam mit der Rockband Karat ein kleines, aber feines Konzert im Dresdner Kurländer Palais.

Mit Meyle-Wein stößt auch das Dresdner Toyota Autohaus AIS auf seine neue Filiale an, die zeitgleich am Freitag in Meißen eröffnet wird.

Nette Geste: Bis 8. September erhalten Werkstattkunden bei dreistelliger Rechnungssumme eine Flasche Grauburgunder von Meyle als Geschenk dazu.