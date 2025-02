Kino im Schloss, Winzerbrunch und Winterfest: Das sind unsere Tipps für Sonntag

Dresden - Auch am Sonntag ist in Dresden und Umgebung einiges los. Ob Sport, Kultur oder Genuss - bei unseren Tipps ist sicherlich auch für Euch etwas dabei.

In Kooperation mit dem Deutschen Institut für Animationsfilm (DIAF). Empfohlen ab 5 Jahren. Programmzeit etwa eine Stunde. Eintritt: Kinder 3 Euro, Erwachsene 5 Euro. Reservierung unter info@clubkino-dresden.de oder Tel. 0179/234 00 24 .

Dresden - KiKiLi, das KinderKino im Lingnerschloss (Bautzner Str. 132), veranstaltet am Sonntag ab 11 Uhr eine Märchenzeit. Im Clubkino laufen Klassiker aus dem DEFA-Studio für Trickfilme Dresden: Kürbiskind, Urwaldmärchen, Hans im Glück, Der gestiefelte Kater.

Moritzburg - Vom "Vom Keller bis zum Dach" heißt es am Sonntag von 13 bis 14.30 Uhr auf Schloss Moritzburg. Werft einen Blick in sonst verborgene Winkel des einstigen Jagd- und Lustschlosses August des Starken. Steigt von den ältesten Gewölben im Keller bis über 40 Meter hinauf unters Dach des Küchenturms und genießt den Rundumblick in die Kulturlandschaft.

Achtung: Das Barockmuseum ist nicht Teil der Führung. Festes Schuhwerk empfohlen. Kosten: 15 Euro, Kinder 12 Euro.

Infos unter: schloss-moritzburg.de