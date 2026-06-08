Kultur-Offensive in Kötzschenbroda

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Vom 5. Juli bis 16. August 2026 lädt die Kultur- und Werbegilde Kötzschenbroda erstmals zur "Offenen Sommerbühne Altkötzschenbroda" ein

Von Katrin Koch

Radebeul - Altkötzschenbroda wird in diesem Sommer zur Bühne.

Altkötzschenbroda lädt Künstler auf eine offene Sommerbühne ein.
Altkötzschenbroda lädt Künstler auf eine offene Sommerbühne ein.  © imago images/Hanke

Vom 5. Juli bis 16. August 2026 lädt die Kultur- und Werbegilde Kötzschenbroda erstmals zur "Offenen Sommerbühne Altkötzschenbroda" ein - um den historischen Dorfanger kulturell zu beleben.

Ob Pop, Rock und Jazz, Singer-Songwriter, Folk und Blues, Klassik, Schlager oder experimentelle Projekte - die Bühne steht allen Sparten offen, täglich zwischen 17 und 21 Uhr. Künstler können auf einer überdachten Bühne auftreten.

Technik, Backstage-Bereich sowie Verpflegung stehen zur Verfügung. Hutspenden des Publikums sind die Gage. Interessierte Acts können sich ab sofort für einen Bühnenslot bewerben.

Anmeldungen unter: altkoetzschenbroda.de/osa

Titelfoto: imago images/Hanke

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