LEA in Dresden: Vorverkauf für Zusatz-Show gestartet

LEA (32) bei einem Live-Auftritt. © imago/Future Image

LEA, bürgerlich Lea-Marie Becker, ist im Sommer auf Tournee.

Das ist nichts Neues, auch steht längst ein gut verkauftes Konzert am 8. August in der Jungen Garde zu Buche, doch ist nun aufgrund der großen Nachfrage ein Zusatzkonzert angesetzt - am 9. August, 19 Uhr, am selben Ort.

Im Mittelpunkt der Tournee der 32-Jährigen steht ihr aktuelles Album "Von der Schönheit und Zerbrechlichkeit der Dinge", das im Oktober vergangenes Jahres erschien.