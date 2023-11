Lichter, Liquid Sound und Rock'n'Roll: 13 Tipps für Euren Samstag in und um Dresden

Ihr wisst noch nicht, was der heutige Samstag alles für Euch bereithalten könnte? TAG24 hat einige Tipps für Dresden und Umgebung für Euch zusammengesucht.

Von Annett Daube

Dresden - Ihr wisst noch nicht, was der heutige Samstag alles für Euch bereithalten könnte? Dann aufgepasst! TAG24 hat einige spannende Tipps für Dresden und Umgebung für Euch zusammengesucht.

Firebirds im Stromwerk

Dresden - Im Stromwerk (Kraftwerk Mitte) steigt am Samstagabend ab 20 Uhr die große "Firebirds-Nacht". Die heiße Rock'n'Roll-Party verbindet Konzert mit Tanzabend. Damit das Publikum so richtig losrocken kann, gibt Tanztrainer und DJ Carsten "Hepcat" Fritzsche vorm Konzert das kleine Einmaleins des Rock'n'Roll zum Besten. Tickets: 36,85 Euro; Silbernes Ticket 58,85 Euro mit After-Show-Party und Goldenes Ticket inkl. VIP-Bereich und Get Together für 91,85 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Im Stromwerk (Kraftwerk Mitte) steigt ab 20 Uhr die große "Firebirds-Nacht"! © Steffen Füssel

Tag des kreativen Hofes

Leipzig - Zum "Tag des kreativen Hofes" laden am Sonnabend von 11 bis 18 Uhr rund 25 Kreativschaffende aus unterschiedlichen Gewerken in den Felgentreff-Hof (Mittelstraße 13) in Miltitz ein. Zum Thema "Aus Alt mach Neu" geht es zum zehnjährigen Jubiläum der Veranstaltung ums Re- und Upcycling. Von Schmuck über Brillen, Mobiliar und Lichtobjekte bis hin zu Omas Kaffeegeschirr - es kann so manches Unikat entdeckt und erworben werden. Passende Stimmung und Musik liefert die Folkrock-Gruppe Ian Leding und das "Lipami"-Maskottchen. Der Eintritt ist frei.

Der Felgentreff-Hof lädt zum "Tag des kreativen Hofes" ein. (Symbolbild) © 123RF/studiograndouest

Lichterfest im Zollhof

Pirna - Im historischen Zollhof wird am Sonnabendnachmittag ein leuchtendes Herbstfest - das Lichterfest - gefeiert. Ab 14 Uhr erklingt Livemusik, die Märchenoma liest Geschichten vor, im Pesthaus kann gebastelt werden. Händler bieten ihre Geschenkideen für Weihnachten an. Ab 17 Uhr startet ein Lampionumzug für Familien mit Kindern. Der Eintritt ist frei.

Im Zollhof in Pirna wird am Samstagnachmittag ein leuchtendes Herbstfest gefeiert. (Archivbild) © Daniel Förster

Nacht der Gitarren

Dresden - In einem Waschsalon in San Francisco wurde 1995 die Idee zur "Nacht der Gitarren" geboren. Die weltbesten Gitarristen kommen zusammen, um gemeinsam aufzutreten. Am Samstagabend ist es wieder so weit: im Ostra-Dome & Studios (Zur Messe 9 A) macht die Tournee in Dresden Station. Auf der Bühne werden Lulo Reinhardt, Thu Le, Josephine Alexandra und Jim "Kimo" West erwartet. Tickets ab 39/34 Euro unter jazztage-dresden.de oder an der Abendkasse (mit Zuschlag).

Auch Lulo Reinhardt (l.) und Thu Le werden am Samstag auftreten. © Bildmontage: PR/Victoria Page

Rochsburg im Fackelschein

Lunzenau - Wer die Rochsburg im Fackelschein erleben will, der sollte die Burg am Samstagabend besuchen. Ab 19 Uhr wird eine romantische Abendführung angeboten, die nicht nur Wissenswertes zum Schloss vermittelt. Es wird Musikalisches und Literarisches aufgeführt, ein rustikaler Snack sowie heißer Glühwein gereicht. Teilnahme: 11 Euro. Bitte anmelden unter schloss-rochsburg.de.

Immer ein Besuch wert - aber vor allem am heutigen Samstag: die Rochsburg. © Kristin Schmidt

So geht Familie

Dresden - Beim Familientag in der Zentralbibliothek im Kulturpalast geht es am Sonnabend im Rahmen der Veranstaltungsreihe "So geht Familie" um Vaterschaft heute, veränderte Rollenzuweisungen, das Sorgerecht bei Trennungen und queere Familien. Es sind eine Fotoausstellung, Autorenlesungen, Gesprächsrunden und mehr angekündigt. Das ganze Programm unter bibo-dresden.de. Der Eintritt ist frei.

Am heutigen Samstag ist Familientag in der Zentralbibliothek! © Norbert Neumann

Naturmarkt in Tharandt

Tharandt - Der Imker Jürgen Zscheile verkauft auf dem Tharandter Naturmarkt Honig von verschiedenen Trachten vom Dresdner Elbhang. Unterhalb der Bergkirche bieten am Samstag von 9 bis 13 Uhr weitere regionale Händler ihre Waren an. Leindotteröl, Kaffee, Wildspezialitäten und Gemüse, Kartoffeln und Kräuter, Eier und Champignons - um nur eine Auswahl zu nennen. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag findet der Tharandter Naturmarkt statt. (Archivbild) © Ove Landgraf

Historische Fernmeldetechnik

Dresden - Das Fernmeldemuseum öffnet am Sonnabend seine Türen. Von 10 bis 15 Uhr sind Besucher auf der Annenstraße 5 (neben der Postmeilensäule) willkommen, um historische Fernmeldetechnik zu erleben. Der Ausstellungsraum ist barrierefrei, der technische Betriebsraum jedoch nicht. Eintritt: 5 Euro. Besucher unter 18 Jahren frei.

Das Fernmeldemuseum Dresden öffnet am Samstag seine Türen. © Norbert Neumann

Trödelhallen im Alten Heizhaus

Dresden - Im Alten Heizhaus (Stetzscher Straße 4-6) kann am Samstag in den Trödelhallen gestöbert werden. Von 10 bis 16 Uhr ist jede Menge Trödelware im Angebot und auch der Biergarten hat geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Ganz viel Trödel gibt es am Samstag im Alten Heizhaus. (Archivbild) © Facebook/Screenshot/Altes Heizhaus Dresden

Skibasar

Pirna - Am Sonntag veranstaltet der Sportverein SV Grün-Weiß Pirna von 9 bis 15 Uhr im VW-Audi-Autohaus (Königsteiner Straße 5) einen Skibasar. Am Samstag nehmen die Mitglieder der Ski- und Biathlonabteilung zwischen 14.30 und 16.30 Uhr (aber auch am Sonntag ab 9 Uhr) das gebrauchte, aber gut erhaltene Material wie Skier, Stöcke, Schuhe oder Bekleidung für Abfahrt und Langlauf von privat entgegen. Am Sonntag wird dann alles verkauft. Besonders Anfänger und Eltern werden hier das ein oder andere Schnäppchen für die kommende Wintersport-Saison finden. Fürs leibliche Wohl wird gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag veranstaltet der SV Grün-Weiß Pirna einen Skibasar. Am Samstag nehmen die Mitglieder das gebrauchte, aber gut erhaltene Material entgegen. © Daniel Förster

Kreativ- und Hosenscheißer-Flohmarkt

Leipzig - Zwei Flohmärkte sind am Wochenende auf dem Gelände des agra Messeparkes (Bornaische Straße 210) zu Gast. An beiden Tagen (Samstag von 11 bis 18, Sonntag von 11 bis 17 Uhr) wird der "handgemacht"-Kreativmarkt für viel Stöberfreude bei allen Kreativen sorgen. Am Sonntag werden (von 11 bis 16 Uhr) vor allem Mütter und Großmütter auf dem Hosenscheißer-Flohmarkt fündig. Eintritt jeweils 5/4 Euro.

Saisonausklang in Pillnitz

Dresden - Im Schloss & Park Pillnitz hält der Herbst Einzug, die Museen schließen, die Beete werden winterfest gemacht, die Kübelpflanzen stehen schon in der Orangerie. Zum Saisonausklang werden am Wochenende noch zwei Führungen angeboten. Am Samstag geht es im Schein von Taschenlampen und Lampions ab 18 Uhr für die ganze Familie durch den Park, um Fledermäuse und Eichhörnchen, Fresken und so manche Überraschung zu entdecken. Am Sonntag werden ab 13.30 Uhr die "Vier Kirchen von Pillnitz und Hosterwitz" entdeckt. Start ist jeweils ab dem Besucherzentrum "Alte Wache", Tickets für 19,90/17/10 Euro, unter Tel. 0351/2613260.

Zum Saisonausklang werden im Schloss & Park Pillnitz am Wochenende noch zwei Führungen angeboten. © Sebastian Kahnert/dpa

Liquid Sound Festival

Bad Schandau - Zur längsten Badenacht des Jahres lädt die Toskana Therme mit ihrem 22. Liquid Sound Festival ein. Die Badegäste können halb träumend, halb tanzend ein Programm aus Live- und elektronischer Musik, Licht- und Videoprojektionen erleben. Eine ganze Nacht lang - von 18 Uhr am Samstagabend bis um 9 Uhr am Sonntagmorgen. Tagestickets behalten ihre Gültigkeit, Tiefnachttickets für 15 Euro sind ab 1 Uhr nachts erhältlich. Weitere Informationen unter toskanaworld.net.