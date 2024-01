Bestseller-Autorin im Kulturpalast: Nino Haratischwili und "Das mangelnde Licht"

Nino Haratischwili gehört zu den wichtigsten osteuropäischen Stimmen in Deutschland. Die Erinnerungen an die Kriege der postsowjetischen Zeit sind nicht fern, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hebt sie abermals, stark und traumatisch, ins Bewusstsein.

Die Reihe zählt vier Lesungen, auf Nino Haratischwili folgen am 23. Januar in der Zentralbibliothek im Kulturpalast die Münchnerin Ulrike Draesner (61) mit ihrem Roman "Die Verwandelten" über das Leben von Müttern und Töchtern nach dem Zweiten Weltkrieg.

Am 1. Februar liest die Flämin Anneleen Van Offel (32) aus ihrem Roman "Hier ist alles sicher" über einen belgischen Juden, der in Israel einer Antiterroreinheit beitritt und am 6. Februar die Norwegerin Trude Teige (63) mit ihrem Roman "Als Großmutter im Regen tanzte" über eine Norwegerin, die in das Leben ihrer Großmutter eintaucht, die einst Verbindung zu einem deutschen Soldaten hielt.

Die letzten beiden Veranstaltungen finden in der Zentralbibliothek der SLUB statt.