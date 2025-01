Mit diesen 5 Tipps wird Euer Sonntag zum Genuss

TAG24 hat für Euch 5 Tipps für Sonntag, den 12. Januar, in Dresden und Region gesammelt.

Dresden - Noch keine Pläne für den heutigen Sonntag? Dann raus aus den Federn! Schlüpft in warme Klamotten und ab nach draußen. Wir hätten da ein paar Ideen, was Ihr heute in Dresden und Region unternehmen könnt.

Neujahrsglühen

Dresden - Auch wenn die Pferde Pause haben, liegt die Galopprennbahn (Oskar-Röder-Straße 1) nicht im Winterschlaf - im Gegenteil! Am Sonntag von 14 bis 18 Uhr wird dort zum Neujahrsglühen eingeladen. Im Wintergarten erwartet die Besucher Musik zum Schunkeln, dazu ein großes Bastelangebot. Wer möchte, kann regionalen Glühwein vom Weingut Hoflößnitz oder Frisches vom Grill an der Feuerschale probieren. Der Eintritt ist frei.

Die Pferde haben Pause und doch liegt die Galopprennbahn nicht im Winterschlaf. © Norbert Neumann

Tanztee

Dresden - Das beste Rezept gegen trübe Wintertage? Nette Menschen, Musik und gute Laune. All das gibt's am Sonntag zuhauf beim "BigbandTanzTee" mit Marc Hartmann und seinem Tanzorchester. Im Ballsall des Zentralwerks in Dresden-Pieschen (Heidestraße 2) swingt es von 15 bis 18 Uhr, bereits um 14.30 Uhr gibt es eine kostenlose Tanzeinführung. Eintritt frei, Spenden (Empfehlung: 15 bis 20 Euro) sind aber gern gesehen. Infos: www.mh-tanzorchester.de

Marc und Kerstin Blauer-Hartmann wissen, wie man das Tanzbein schwingt. (Archivbild) © Norbert Neumann

Puppentheater

Dresden - In der Ausflugsgaststätte "Zschoner Mühle" (Zschonergrund 2) tanzen wieder die Puppen. Am Sonntag wird jeweils 11 und 15 Uhr das einstündige Stück "Räuber Raffzahn und das Funkelmunkelzauberbuch" aufgeführt. Karten kosten für Erwachsene 9, für Kinder 7 Euro (am besten online reservieren). Infos: www.zschoner-muehle.de

Wer auf tanzende Puppen schwört, ist in der Zschoner Mühle gut aufgehoben. © 123RF/ihardzz

Reise-Doku

Freiberg - Durch "China - Von Shanghai nach Tibet" geht's am Sonntag, 11 Uhr, bei der Reisefilmreihe im Kinopolis Freiberg (Chemnitzer Straße 133). Abenteurer, Reisefotograf und Buchautor Robert Neu hat den größten Fluss Chinas, den Jangtse, von der Mündung bis zur extrem abgelegenen Quelle im Hochland von Tibet erkundet. Von seiner Reise über 6500 Kilometer mit dem Fahrrad, per Anhalter, dem Zug, zu Fuß und dem Boot erzählt er im Dokumentarfilm. Eintritt: ab 17 Euro. Infos: kinopolis.de/fr

Wie es im Hochland von Tibet ausschaut, erfahrt Ihr in einer Reisefilmreihe im Kinopolis Freiberg. (Archivbild) © 123rf/anjalig04

Licht & Klang