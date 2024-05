Märchen, Musik und Wein: Mit unseren 7 Tipps wird Euer Sonntag in und um Dresden brillant

Dresden - Egal, wie das Wetter am Sonntag wird: Mit unseren Tipps für einen erlebnisreichen Tag in Dresden und Umgebung seid Ihr sowohl drinnen als auch draußen auf der sicheren Seite.

Markkleeberg - Im Kanupark am Markkleeberger See findet am Wochenende das 10. XXL-Paddelfestival statt. Anfänger, geübte Kanusportler und Zuschauer erwarten Workshops, Vorträge, Schnupper-Angebote sowie Probefahrten mit Testbooten und Kanu-Touren.

Der Zutritt zum Kanupark-Gelände ist an allen Tagen frei - Zuschauer und Ausflugsgäste sind herzlich willkommen. Die Nutzung der Wildwasserkanäle ist hingegen nur erfahrenen Wildwasser-Paddlern vorbehalten und gebührenpflichtig.

Mehr dazu unter www.paddelfestival.de.