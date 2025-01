Mit unseren Tipps wird der erste Jahressonntag zum Erfolg

Auch am Sonntag ist in Dresden und Umgebung einiges los. Ob Sport oder Kultur - bei unseren Vorschlägen ist sicherlich auch für Euch etwas dabei.

Von Markus Griese

Dresden - Auch am Sonntag ist in Dresden und Umgebung einiges los. Ob Sport oder Kultur - bei unseren Vorschlägen ist sicherlich auch für Euch etwas dabei.

Luftige Sache

Dresden - Die aktuelle Ausstellung im Hygienemuseum (Lingnerplatz 1) widmet sich etwas Unsichtbarem, ohne das wir nicht überleben könnten. "LUFT. Eine für Alle" folgt den Bewegungen der Luft durch verschiedene Ökosysteme, Erdzeitalter und über nationale Grenzen hinweg - echt spannend. Geöffnet auch am Wochenende von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 9/6 Euro, Kinder und Jugendliche frei. Infos: dhmd.de

Die aktuelle Ausstellung im Dresdner Hygienemuseum widmet sich einem ungewöhnlichen Thema. © Eric Münch

Eislaufen im Hains

Freital - Wer schauen möchte, ob er seine Pirouetten noch beherrscht, kann im Freitaler "Hains" (An der Kleinbahn 24) auf einer überdachten Eisbahn seine Runden drehen (Sa. 9-21.30 Uhr, So. 9-19 Uhr; Eintritt: 7 Euro). Einen Schlittschuhverleih mit mehr als 300 Paar in allen Größen, leckere Snacks und heiße Getränke gibt es vor Ort. Infos. hains.de/eislaufen

Im Freitaler "Hains" kommen Eisläufer auf ihre Kosten. © 123RF

Flughafen-Tour

Dresden - Der Airport Dresden (Wilhelmine-Reichard-Ring 1) bietet am Sonntag, 15.30 Uhr, die 90-minütige Tour "Elephant, Schneefräse und Co." an. Dabei wird Einblick in die Flugzeug- und Winterdienstabfertigung sowie die Feuerwehrtechnik gewährt. Denn wenn es draußen friert und schneit, läuft der Winterdienst am Flughafen Dresden zur Hochform auf. Bitte beachten: Alle Teilnehmer über 16 Jahre benötigen einen gültigen Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein). Treffpunkt ist 15 Minuten vor Tourbeginn an der AERO LOUNGE auf der Abflugebene am Glastunnel. Preis: Erwachsene 12 Euro, bis 14 Jahre 10 Euro. Infos: mdf-ag.com/reisende-und-besucher/flughafen-dresden/fuehrungen/

Am Dresdner Flughafen wird ein Einblick in die Flugzeug- und Winterdienstabfertigung sowie die Feuerwehrtechnik gewährt. © ronaldbonss.com / PR

Berggeister-Geschichten

Im Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz gibt es Geschichten über Berggeister zu hören. © Ralph Kunz