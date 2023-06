Mitmach-Zirkus am Elbepark: In den Ferien werden Kinder zu Stars in der Manege

Dresden - Das gab es bisher in Dresden noch nie: Auf dem Parkplatz gegenüber des Elbeparks schlägt in den Sommerferien ein großer Mitmach-Zirkus samt Hüpfburgen-Paradies seine Zelte auf.

Die Brüder William (52,v.l.), Sascha (46) und Leo Köllner (34) laden zu Circus und Hüpfvergnügen ein. © Holm Helis

Das Kinderspektakel wird von den Brüdern William (52), Sascha (46) und Leo Köllner (34) veranstaltet, den künftigen Besitzern des Dresdner Weihnachts-Circus.



Vom 10. Juli bis 18. August stehen sechs Wochenkurse unterm Chapiteau eines großen Zirkuszeltes auf dem Programm.

"Unser Training beginnt 9 Uhr und endet 15 Uhr", erklärt Sascha Zöllner, Direktor des Circus Piccolino.

"In fünf Tagen können die Kinder kleine Jonglagen erlernen, sie balancieren auf einem Drahtseil, arbeiten am Trapez, können sogar Ziegen vorführen. Oder sie helfen hinter den Kulissen als Requisiteur. In jedem steckt ein verborgenes Talent - und das wecken wir."

Am Ende der Mitmach-Woche (samstags, 15 Uhr) präsentieren die jungen Künstler ein komplettes Zirkusprogramm in bunten Kostümen.