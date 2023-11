Musikproduzent Helbig spielt KI-Konzert in der Manufaktur

Komponist, Regisseur und Musikproduzent Sven Helbig (55) vor einem KI-Kunstwerk in der Gläsernen Manufaktur. © Steffen Füssel

"Am Ende entscheidet das Publikum, was ihm gefällt", erklärt Helbig im Gespräch mit TAG24.

Der 55-Jährige sieht die Technologie eher als Hilfsmittel für seine Musik. Davor, dass ihn die Künstliche Intelligenz einmal ersetzen könnte, habe er jedoch keine Angst.

So seien die Entwicklungen gerade im Bereich der Orchester-, Chor- und Kammermusik noch lange nicht so weit. Ein interessantes Experiment war es, aber "die beste Inspiration bietet immer noch ein Spaziergang an der Elbe".