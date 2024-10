Nackte Tatsachen: TAG24 verlost Tickets für die Chippendales

Die tanzenden Männer werden wieder viele Frauen in Ekstase versetzen. © Chippendales/Jimmy Smith

Die Jungs sind derzeit auf "Welcome to the Chippendales"-Tour und machen am 7. November halt in der sächsischen Landeshauptstadt.

Erwarten können die mehrheitlich weiblichen Gäste "trainierte männliche Oberkörper, erotische Unterhaltung" sowie "einen atemberaubend attraktiven Cast", wie es in einer Mitteilung heißt.

Bei den Shows werden nicht nur Tanktops zerrissen, sondern es wird auch getanzt, was das Zeug hält.