Neumarkt ganz klassisch: So lief das 8. Classic Open Air in Dresden

Barbara Krieger und Sotiris Charalampous begeistern bei dem 8. "Classic Open Air" auf dem Neumarkt. © PR/Kristoffer Schwetje

An zwei Tagen musizierte die Junge Philharmonie Berlin vor der Kulisse der Frauenkirche - am Freitag gemeinsam mit dem Pianisten Dmytro Udovychenko, am Samstag mit Sopranistin Barbara Krieger, Tenor Sotiris Charalampous und Bassbariton Jochen Kupfer.



Realisiert wurden die Konzerte von Veranstalter Morement, Initiatorin und treibende Kraft aber war die Opernsängerin Barbara Krieger, Gattin von Unternehmer Kurt Krieger (76, Möbel Höffner, Elbepark, Kaufpark), der beim Konzert auch in der ersten Reihe saß.

Jeweils mehr als 500 Zuschauer pro Nacht gönnten sich Tickets (ab 50 Euro) für das Event, noch viel mehr Dresdner genossen die Klassik rundherum auf dem Platz.