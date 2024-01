Neun Tipps für Euren ersten Sonntag des jungen Jahres

Neißeaue - In der "Geheimen Welt von Turisede" in Zentendorf öffnet am Wochenende zur Winterspielzeit die Freiluft-Kinderspielstadt "Lernigerode". Auch der Dachwanderweg ist zum großen Teil geöffnet, ebenso das Streichelziegengehege. Im "Turihallum", einem dreidimensionalen Spiel- und Kletterlabyrinth, lockt vor allem der "Pfad der Erleuchtung" zu einem fantastischen Abenteuer. Von "Murmelspielmühle" bis "Gersten-Körnerbad" gibt es noch weitere Highlights auszuprobieren.

Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 6 (für Kinder) und 4 Euro (für Erwachsene).