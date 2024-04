Es wird sonnig: Neun Tipps für Euren Samstag in und um Dresden

Das April-Wochenende wird frühlingshaft. Die Sonne verwöhnt alle Ausflügler. Und wir packen die passenden Ausflugstipps für Dresden und Umgebung dazu!

Von Annett Daube

Dresden - Das April-Wochenende wird frühlingshaft. Die Sonne verwöhnt alle Ausflügler. Und wir packen die passenden Ausflugstipps für Dresden und Umgebung dazu!

Militäralltag auf der Festung

Königstein - Lebendige Geschichte wird am Sonnabend auf der Festung Königstein erlebbar. Das Königlich-Sächsische 1. Jägerbataillon ist zu Gast und gibt Einblicke in das Soldatenleben in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ab 10 Uhr sind Gäste eingeladen, den Exerzierübungen und Schießwettkämpfen zu folgen. Eintritt: 15/12/Familien 38 Euro.



Lebendige Geschichte auf der Festung Königstein erleben! © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Kneipenspektakel

Coswig - In Coswig steigt am Samstag ab 18 Uhr ein Kneipenspektakel. In neun Kneipen wird Livemusik geboten. Die Besucher können mit Freunden ganz unterschiedliche Musikrichtungen genießen und ohne Eintritt einen Abend verbringen. Pendelbusse fahren kostenfrei von Lokalität zu Lokalität. Alle Infos unter kneipenspektakel.de.



Erlebe deine Region

Moritzburg - Unter dem Motto "Erlebe deine Region" sind zahlreiche Unternehmungen im Dresdner Elbland möglich. Am Sonnabend kann in Moritzburg eine Buschwindröschentour (ab 11.30 Uhr, Teilnahme: 10 Euro) unternommen oder das Landgestüt Moritzburg (jeweils um 13 und 14 Uhr, Tickets für 5 Euro) bei einem Rundgang erlebt werden. Am besten in der Moritzburg Information anmelden unter Telefon 035207/8540 und starten.



Am Sonnabend gibt es in Moritzburg eine ganz besondere Tour. © Steffen Füssel

"Was ihr wollt"

Dresden - Eines der lustigsten Shakespeare-Werke "Was ihr wollt" kommt auch in der neuen und mittlerweile 25. Spielzeit der Theaterruine St. Pauli im Dresdner Hechtviertel wieder auf die Bühne. Das Liebes- und Verwechslungsspiel sorgt am Samstagabend ab 19.30 Uhr für Spaß beim Ensemble wie beim Publikum. Tickets für 18/13 Euro unter pauliruine.de.



Samstag gibt es ein Shakespeare-Stück in der Theaterruine St. Pauli zu bestaunen. © Steffen Füssel

Chinas Raumfahrt

Pirna - Die Sternwarte Graupa (erreichbar über den Schönfelder Weg) lädt am Samstagabend zu einem Vortrag zu Chinas Raumfahrt mit dem Titel "Von Himmelsfrage bis Elsternbrücke und Feuergott" ein. Beginn: 19.45 Uhr. Außerdem sind Planeten- und Himmelsbeobachtungen geplant. Geöffnet ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei.



Die Sternwarte Graupa lädt ein! © Daniel Förster

Paul und ich

Dresden - Winfried Glatzeder liest am Sonnabendabend ab 20 Uhr in den Unterirdischen Welten (Lockwitzgrund 36) aus seiner Autobiografie "Paul und ich". Bekannt wurde der Schauspieler durch den Kultfilm "Die Legende von Paul und Paula", mit seinem markanten Gesicht avancierte er zum "Belmondo des Ostens". Tickets ab 19,90 Euro unter dresdner-unterwelten.de.



Winfried Glatzeder liest aus seiner Autobiografie "Paul und ich". (Archivbild) © Steffen Füssel

Frühjahrskonzert

Dresden - Im Kulturpalast singt am Sonnabend ab 15 Uhr der Polizeichor Dresden. Zum traditionellen Frühjahrskonzert hat sich der Chor das Big Band Polizeiorchester Sachsen, die Moderatorin Kathy Leen und als Gastchor den Sächsischen Bergsteigerchor "Kurt Schlosser" eingeladen. Tickets für 20 Euro unter kulturpalast-dresden.de.



Auch der Sächsische Bergsteigerchor "Kurt Schlosser" singt am Samstag. © PR

International Darts Open

Riesa - Die European Darts Tour macht am Wochenende in Riesa Station. Die International Darts Open findet zum neunten Mal in der WT Energiesysteme Arena statt. Als Titelverteidiger reist Gerwyn Price an, der sich im vergangenen Jahr mit seinem 8:4 gegen Michael von Gerwen den vierten Titel gesichert hatte. Neben Weltmeistern wie Peter Wright, Michael van Gerwen und Michael Smith sind auch die deutschen Stars mit der Partie. Tickets gibt es nur online unter wt-arena.de.



In Riesa ist dieses Wochenende Darts angesagt! © Uwe Anspach/dpa

Dampfloktreffen

Dresden - Das Dresdner Dampfloktreffen auf dem Festgelände Zwickauer Straße 86 ist ein Treffpunkt für Eisenbahn- und Dampflokfreunde, aber auch für die ganze Familie. Am Wochenende von jeweils 10 bis 18 Uhr erleben die Gäste Dampflokomotiven, Sonderzüge, Dixieland-Livemusik, einen Modellbahn-Markt und - wer mag - auch die Ausstellungen im Dresdner Verkehrsmuseum. Eintritt: 18/12 Euro (beinhaltet den Eintritt ins Verkehrsmuseum). Weitere Preise für diverse Veranstaltungen unter igbwdresden-altstadt.de.

Dresdner Lokomotiven-Fans aufgepasst! © Norbert Neumann