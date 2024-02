Neun Tipps für Faschings-Samstag in Dresden und Umgebung

Dresden - Die Winterferien starten, Zeit für ein paar schöne Ausflüge ganz in Familie. TAG24 hat die besten, nicht ganz "narrenfreien" Tipps zusammengestellt. Viel Spaß!

Geöffnet von 10 bis 16 Uhr. Eintritt: 5/3 Euro. Gäste, welche am Sonnabend vorbeischauen, erhalten jeweils eine Freikarte an der Museumskasse. Diese Aktion gilt jeden zweiten Samstag im Monat.

Lunzenau - Bereits 1190 wurde die Rochsburg hoch über dem Zwickauer Muldental erstmals urkundlich erwähnt. Seit 1911 beherbergt das Schloss ein Museum, in dem unter anderem eine Kostümausstellung 1000 Jahre Modegeschichte erzählt. Die Schokoladenmanufaktur "Choco Del Sol" ist ebenfalls einen Besuch wert.

Bad Schandau/Dresden - Buntes Faschingstreiben sorgt für eine närrische Zeit in unserer Region. Am heutigen Samstag zieht ab 14 Uhr ab Treffpunkt Elbkai der Tross durch Bad Schandau. Auch die Narren von Reinhardtsdorf marschieren ab 13 Uhr zum Dorfplatz. Der Elferrat Gebau Dresden feiert ab 19 Uhr in der JohannStadthalle (Holbeinstraße 68) unter dem Motto "Ob Doku, Tatort, Bauer sucht Frau, der Gebau ist süchtig nach TV".

Tickets gibt's für 15 Euro beim Elferat (elferrat-gebau-dresden.de). In Dresden trifft sich zudem der "Elbvenezianische Carneval" und flaniert ab 11 Uhr durch das historische Stadtzentrum im Stil des Venezianischen Carnevals.