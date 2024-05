Neun Tipps zum Wochenende: Hier gibt es in und um Dresden was zu erleben

Am langen Brückentags-Wochenende gibt es in Dresden und ganz Sachsen viel zu erleben.

Von Chris Pechmann

Dresden - Nach dem Feiertag ist vor dem Wochenende: Aufgrund Christi Himmelfahrt erwartet viele ein verlängertes Wochenende. Grund genug, nach draußen zu gehen und die zahlreichen Veranstaltungen zu genießen. Wir geben Tipps, wohin die Reise gehen könnte ...

Kids Comic Tag

Dresden - Die Dresdner Thalia-Filialen feiern am Sonnabend den Gratis Kids Comic Tag. Ab 9.30 Uhr können sich Kinder in den Buchhandlungen kostenlose Sonderhefte ausgewählter Kinder-Comics holen. An den Aktionsständen kann man aus 21 Stück maximal drei Hefte ergattern. Das Angebot gilt laut Veranstaltern nur solange der Vorrat reicht.



Kinder, die Comics mögen, haben am Samstag einen wichtigen Termin. (Symbolbild) © 123rf/dexteris

Oldtimer-Treffen

Meißen - Über 50 fast 100 Jahre alte NSU-Motorräder besuchen die Albrechtsburg von 10.30 bis 13.30 Uhr und legen auf dem Burghof eine Pause ein. NSU steht dabei für "Neckarsulm" und war einst eine bekannte deutsche Motorradfirma. Das Treffen der sogenannten "Blockmodelle" findet jährlich an unterschiedlichen Orten in Europa statt. Es werden Fahrer aus Ungarn, Österreich und der Schweiz erwartet.

Das Treffen findet in der Albrechtsburg statt. © Sebastian Kahnert/dpa

MENSCHENanSCHAUEN

Dresden - Dresden war um 1900 ein bedeutender Ort sogenannter Völkerschauen. Der Zoologische Garten zählte zu den Hauptschauplätzen dieser Menschenausstellungen. Sie bedienten und erzeugten Bilder des "Anderen", die bis heute in rassistischen Klischees und Vorstellungen vom "Eigenen" und "Fremden" nachwirken. Die Führung durch die Sonderausstellung im Stadtmuseum ist kostenfrei zzgl. Eintritt. Treffpunkt ist an der Kasse.



Die Führung findet im Dresdner Stadtmuseum statt. © Steffen Füssel

Loriot-Abend

Dresden - Loriot war einer der bekanntesten deutschen Humoristen. Mit "Das Ei ist hart!" soll dem verstorbenen Komödianten im Hoftheater neues Leben eingehaucht werden. Gäste erwartet ein bunter Abend voller Poesie, Tempo und Witz mit den Schauspielern Josephine Hoppe und Dirk Neumann. Beginn: 20 Uhr. Eintritt: 22 Euro regulär, ermäßigt 11 Euro.



Josephine Hoppe und Dirk Neumann führen durch den Abend. (Archivbild) © Holm Helis

Burgfest

Wolkenstein - Die Stadt lädt am Wochenende zum Mittelalter-Spektakel auf Schloss Wolkenstein ein. Täglich ab 11 Uhr erwartet Besucher ein historischer Markt, Ritterkampf, Theater und Feuerzauber. Für das kleine Volk gibt es Kerzenziehen, Schminken und Brandmalerei. Der Eintritt kostet pro Tag 9 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Gewandete & Ermäßigte. Kinder bis sieben Jahre haben freien Eintritt. Das Familienticket gibt es für 25 Euro (2 Erwachsene + 2 Kinder bis 16 Jahren).



Kids können sich unter anderem aufs Kinderschminken freuen. (Symbolbild) © 123RF/mardzpe

Karl May Festtage

Radebeul - Der Lößnitzgrund steht am Wochenende ganz im Zeichen von "Karl Mays Traum". Dort soll es für Groß und Klein Abenteuer und Begegnungen auf dem Friedenspfad von den Weiten des Wilden Westens bis in den fernen Orient geben. Country-Bands sorgen mit Livemusik für Stimmung. Kinder können sich am Goldwaschen versuchen. Zu Gast sind auch Winnetous reale Vorbilder vom White Mountain Apache Tribe aus Arizona. Infos gibt es unter www.karl-may-fest.de.

In Radebeul übernehmen mal wieder die Indianer das Treiben. © 123rf/nomadsoul1

Blütenfest

Grimma - Am zweiten Maiwochenende laden Dürrweitzschener Vereine zum traditionellen Blütenfest ein. Am Samstag und Sonntag zeigen Nachwuchsmannschaften des Fußballvereins ihr Können. Gleichzeitig findet ein Reit- und Springturnier statt. Neben XXL-Fußballdart und einem Schießstand gibt es eine Hüpfburg sowie Kinderschminken für kleine Gäste. Am Samstag lädt der Familienflohmarkt zum Schlendern ein, am Sonntag gibt es Fahrten mit der Kleinbahn Schlendrian.



Viele Blumen erwarten die Besucher beim Blütenfest. (Symbolbild) © Ingo Wagner/dpa

Mittelalter-Spektakel

Liebstadt - Das Kuckucksteiner Burgspektakel lockt am Wochenende mit Ritterschwertkampf, feinstem Schmaus und jeder Menge Spielen für Kinder. Jeweils ab 10 Uhr sollen sich Besucher auf eine Zeitreise in die Vergangenheit begeben. Der Eintritt kostet für Erwachsene sieben Euro. Kinder können kostenlos hin. Auch das Schloss steht für Besucher des Spektakels an diesem Tag offen.



Bei dieser Veranstaltung werden harte Ritter gefordert. (Symbolbild) © 123rf/marysmn

Improtheaterkurs

Dresden - Der Kulturhafen Dresden will lernwilligen Teilnehmern am Wochenende die Grundprinzipien des Improvisationstheaters näherbringen. Der Workshop für Einsteiger soll jeweils von 10 bis 17 Uhr stattfinden. Gemeinsam sollen Charaktere entdeckt, mit Emotionen experimentiert und Szenen entwickelt werden. Danach bietet sich die Möglichkeit, an wöchentlich stattfindenden Improkursen teilzunehmen. Kostenpunkt: 160 Euro regulär, 100 Euro ermäßigt. Anmeldung unter: yesodernie.de.