Fliegt ein Biker an der Frauenkirche vorbei...

Dresden - Jubiläum! Vor 25 Jahren wurde "Night of the Jumps" in Riesa gegründet - ein spektakuläres Event für alle Motorsport-Fans, die Showeinlagen in luftigen Höhen lieben. Nach Hunderten Shows auf allen Kontinenten kommt das Event im Juni nach Dresden ins Rudolf-Harbig-Stadion. Einen Vorgeschmack gab es am Mittwoch auf dem Neumarkt.