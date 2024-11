Olé! Sarrasani startet fast ohne Feuer, aber mit vielen Südländern

Dresden - "Atlantis on Fire" - die neue Dinnershow von André Sarrasani (51) will das Geheimnis und den Mythos eines großen Namens neu erwecken. Atlantis, das im Meer versunkene Inselreich, gab der Show den Namen, die am Donnerstag im Trocadero-Zelt am ElbePark Premiere feiert. Und das ganz ohne Wasser - und fast ohne Feuer.