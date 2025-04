Osterfreude am Wochenende: 8 Ausflüge für Deinen Sonntag in Dresden

Dresden - Das stundenlange Üben in verrauchten Bars macht sich endlich bezahlt. Egal, ob Du Trickshot-Profis bist oder einfach nur Lust auf Spaß, Teamgeist und ein bisschen Chaos am Tisch hast – ab 14 Uhr und für 5 Euro pro Spieler (gespielt wird im Zweierteam) kannst Du am Sonntag in der GrooveStation zeigen, was in Dir steckt. Pokale können auch abgestaubt werden. Entweder weil Du unter den Top 3 Teams bist oder das beste Teamkostüm an den Tisch bringst.

Mehr Infos: groovestation.de