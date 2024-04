Erster Sommer-Sonntag in Dresden: Mit diesen zehn Tipps wird er noch besser!

Am letzten Sonntag in diesem Monat lässt der April das Hin und Her sein. Dauersonne und hohe Temperaturen locken in Dresden mit tollen Veranstaltungen.

Von Annett Daube

Dresden - Am letzten Sonntag in diesem Monat lässt der April das ewige Hin und Her sein. Dauersonne und Temperaturen deutlich über 20 Grad Celsius versprechen diverse Meteorologen. Mit diesen Tipps kann der Monat also perfekt ausklingen.

Escape Room Katze Q

Dresden - "Escape Room Katze Q - ein Quanten-Adventure" heißt die neue Ausstellung in den Technischen Sammlungen Dresden. Die verrückte Quantenwelt ist an diesem Wochenende eröffnet worden. Am Sonntag werden von 10 bis 18 Uhr Kurzführungen zur vollen Stunde (empfohlen ab 10 Jahren), eine Gaming-Lounge, Quanten-Kino und ein Jingle-Workshop mit Lea (11, 13 und 15 Uhr) angeboten. Für die Führungen und den Workshop werden Anmeldungen unter Telefon 0351/4887272 empfohlen. Eintritt: 5/4/Familien 12 Euro.



Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) ist Schirmherr des Projektes. Er sagt: "Wissenschaft muss für alle verständlich sein." © Holm Helis

Frühlingsfest & Anradeln

Radeberg - Zum Frühlingsfest im Schlosspark Seifersdorf wird am Wochenende ein buntes Programm für Jung und Alt geboten. Der Sonntag gehört dem großen "Anradeln" mit Start um 10.30 Uhr auf dem Marktplatz in Radeberg. Die drei unterschiedlich langen Touren haben ab 11.30 Uhr ihr Ziel im Schlosspark, in dem mit Blasmusik und Blues & Jazz am Nachmittag weiter gefeiert wird. Der Eintritt ist frei.

Kanu-Spitzensport

Markkleeberg - Im Kanupark Markkleeberg ist am Wochenende Spitzensport zu erleben, denn es werden die finalen Läufe der Olympia-Qualifikationen im Kanu-Slalom ausgetragen. Die Zuschauer dürfen sich auf packende Rennen und Entscheidungen im Zehntelsekundenbereich freuen. Die Wettkämpfe beginnen jeweils um 9 Uhr. Der Eintritt ist frei. Informationen und Ergebnisse sind unter slalomevents.de zu finden.



Galerie-Rundgänge

Leipzig - In den Spinnerei-Galerien auf dem Gelände der Leipziger Baumwollspinnerei (Spinnereistraße 7) werden am Wochenende Frühjahrsrundgänge veranstaltet. Von 11 bis 16 Uhr ist "Zeit für Kunst". Die einzelnen Künstler und Galeristen stellen ihre Kunst vor und freuen sich auf den Austausch mit den Gästen. Der Eintritt ist frei.



Auf dem Gelände der Leipziger Baumwollspinnerei findet die Veranstaltung statt. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Flohmarkt auf der Galopprennbahn

Dresden - Der beliebte Kombi-Flohmarkt "Hosenscheißer" und "Ladyfashion" kommt am Sonntag von 11 bis 16 Uhr auf das Gelände der Galopprennbahn in Seidnitz. Secondhand-Ware sorgt für glückliche Shopping-Gesichter, volle Taschen und geschonte Geldbörsen. Mehr als 200 Händler freuen sich auf die Markt-Besucher. Eintritt: 5/4 Euro. Kinder bis 14 Jahre frei.



Auf der Galopprennbahn steigt der Kombi-Flohmarkt "Hosenscheißer" und "Ladyfashion". © Max Patzig

Die Paldauer

Coswig - Schlager aus der Steiermark bringen "Die Paldauer" ab 16 Uhr in der Börse in Coswig zu Gehör. Die herzlichen Musikanten sorgen mit ihren stimmungsvollen Liedern für ein Sing- und Tanzkonzert für alle. Tickets ab 47,40 Euro unter boerse-coswig.de oder an der Tageskasse.

"Die Paldauer" geben am Sonntag in Coswig Gas. © Imago/Andreas Weihs

Dresden - Auf dem zweitgrößten Friedhof der Landeshauptstadt wurde im Jahr 1881 das erste Grab ausgehoben. Mittlerweile haben rund 130.000 Dresdner und Dresdnerinnen auf dem Johannisfriedhof (Wehlener Straße 13) ihre letzte Ruhe gefunden. Am Sonntag wird ab 14 Uhr ein "Sonntagsspaziergang" stattfinden, welchen Andrea Helbig und Karin Dechant vom Freundeskreis Trinitatis- und Johannisfriedhof anbieten. Treff ist am Verwaltungsgebäude. Teilnahme frei, Spenden sind willkommen.

Selbst auf dem Johannisfriedhof ist etwas los. © Petra Hornig

Lebensweise der Insekten

Nossen - Im Klosterpark Altzella summt, brummt und krabbelt es - denn im Frühling sind Stöber-, Pirsch-, Gleit-, Schwimm- und Lauerjäger unterwegs. Noch nie gehört? Dann solltet Ihr die Exkursion mit Hubert Handmann nicht verpassen. Am Sonntag ab 15 Uhr erklärt der Fotograf und Pädagoge bei seinem Vortrag "Verborgen, verblüffend, verkannt - die räuberischen Insekten" mit anschließendem Rundgang die Lebensweise der heimischen Insekten. Teilnahme: 10/7 Euro. Bitte anmelden unter Telefon 03542/50435.



Mit dem Frühling kommen auch die Insekten wieder zahlreich zurück. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Oberelbe-Marathon

Dresden - Der Oberelbe-Marathon ist der wohl schönste Landschaftsmarathon Deutschlands. Am Sonntag sind sie wieder unterwegs, die Läufer auf ihren unterschiedlichen Distanzen zwischen Königstein und Dresden. Dieses Jahr feiert der beliebte Lauf sein 25-jähriges Jubiläum. Um 9.20 Uhr ist Start in Königstein, im Dresdner Ostra-Park befindet sich der Zieleinlauf. Zuschauer an der Strecke sind willkommen. Weitere Infos unter oberelbe-marathon.de.

Der Oberelbe-Marathon ist diesen Sonntag wieder am Start. © Lutz Hentschel

Landbarock in Rammenau

Rammenau - Außen Barock und innen Klassizismus - in der einzig vollständig erhaltenen Rittergutsanlage in Sachsen - dem Barockschloss Rammenau - sind diese Stile vereint. Wer mehr erfahren möchte über die Geschichte, die Bewohner und das Gebäude, der sollte die Sonntagsführung mit der Kammerzofe wahrnehmen. Ab 11 Uhr geht es in die Gemächer, Säle und Salons. Teilnahme: 5 Euro. Bitte anmelden unter Telefon 03594/703559.



Auf Schloss Rammenau lässt das Mittelalter grüßen. (Symbolbild) © 123RF/danmorgan12