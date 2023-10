Neonazi-Aussteiger spricht über schlimmste Zeit seines Lebens

Dresden - Er hat den Ausstieg aus der rechten Szene geschafft: Philipp Burger (42), Kopf und Sänger der Band "Frei.Wild". In seiner Jugend brüllte er als Skinhead rechte Parolen in seiner Heimat Südtirol. Heute ist der charismatische Musiker Familienvater, Zimmermann, Landwirt, Fischer - und dankbar für eine zweite Chance, die ihm Band und Fans gaben. Am Sonntag (12 Uhr) liest er aus seiner Biografie "Freiheit mit Narben" im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion.