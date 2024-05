Rammstein-Konzert in Dresden: Sperrungen, An- und Abreise, Einschränkungen

Dresden - Am Mittwoch findet das erste von insgesamt vier Rammstein-Konzerten in Dresden statt. Da mehrere Zehntausende Fans da sein werden, wird das auch Auswirkungen auf den Verkehr haben. Verkehrsteilnehmer müssen bis zum 19. Mai (Sonntag) mit Behinderungen rechnen.

DVB-Sprecher Falk Lösch (58) erklärt dazu: "Die Durchlassfähigkeit am Kongresszentrum würde ohne die Sonderhaltestelle an ihre Grenzen kommen."

Anreise und Ausstieg der Gäste erfolgen an den Haltestellen Weißeritzstraße oder der zusätzlich eingerichteten Sonderhaltestelle auf der südlichen Marienbrücke . Für Letztere muss zeitweise eine Autospur in Richtung Altstädter Seite weichen.

Autofahrer, die ihr Fahrzeug am Stadtrand abstellen und anschließend die Bahn nutzen möchten, können dafür Stellflächen in Kaditz (P+R direkt an der Autobahn) oder an den Bahnhöfen Langebrück und Klotzsche nutzen.