02.07.2023 07:50 783 Schaubudensommer! Das erwartet euch ab dem 4. Juli in der Neustadt

Am 4. Juli beginnt in Dresden der 25. Schaubudensommer in der Neustadt. Auf die Besucher warten Musik, Tanzeinlagen und Theater.

Von Katrin Koch

Dresden - Sie sind nicht zu übersehen - schon jetzt locken kostümierte Bäume zum 25. Schaubudensommer auf die Hauptstraße in der Dresdner Neustadt. Vom 4.- bis 6. Juli (14-22 Uhr) verzaubern hier über 20 Companies und Einzelkünstler mit Theater, Musik und Tanz entlang der bunten Allee. Wird beim "Brunnentanz" zu sehen ein: Jule Rotluff (l.) und Chiara Detschar bewegen sich grazil durch das Fontänenfeld. © Holm Helis Das chilenische Künstlerpaar Muriel Cornejo und César Olhagaray (72) dekoriert bis dahin zwölf Platanen. Die Baumriesen werden mit Stoffen zu Clowns und Magiern verkleidet. "Die Bäume haben uns sofort begeistert, sie sprachen mit uns und haben ihre Gesichter gezeigt", schwärmt Olhagaray, dessen temporäre Kunst seit langen den Schaubudensommer prägt. Sprichwörtlicher Höhepunkt des Festes wird der Balanceakt von Slackline-Weltmeister Ruben Langer (28). Er rennt, tanzt und jongliert auf einem Seil, das in 20 Metern Höhe zwischen zwei Häusern am Ende der Hauptstraße vorm Albertplatz gespannt ist. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Tag des Bergmanns, Feste, Konzert: Das sind unsere Tipps für Sonntag Unter ihm bauen u. a. zwei italienische Straßentheater ihre Bühne auf, zeigt das kleinste Kino der Welt Kurzfilme, begeistern Komiker, Clowns, Akrobaten, Tänzer und Musiker. Alle Darbietungen (Programm findet ihr unter www.schaubudensommer.de) werden dreimal aufgeführt und sind kostenfrei. "Aber die Künstler freuen sich über eine Spende in den Hut", so Helmut Raeder (66), künstlerischer Leiter des Spektakels, das mit einem stark geförderten Basisbudget von 55.000 Euro arbeitet." Der Schaubudensommer findet nach 22 Jahren an der Scheune nun im dritten Jahr auf der Hauptstraße statt. Wir sind hier angekommen, sind froh über diesen neuen Ort, der uns nicht mehr so räumlich beengt." Fast scheint es, als breite dieser Baum-Herr seine Arme zum Empfang der Schaubudensommer-Gäste aus. © Holm Helis Die Macher des Schaubudensommers: Heiki Ikkola und Helmut Raeder (v.l.). © Holm Helis Ganz bewusst wird das Straßenfestival wochentags inszeniert, um die Besucher im Alltag abzuholen. Und außerdem ist am Wochenende immer genug los.

Titelfoto: Bildmontage: Holm Helis