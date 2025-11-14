Schon in vier Wochen geht's los: Dresdner Weihnachts-Circus erwartet 100.000 Besucher

Dresden - Manege frei für 41 Shows mit 85 Weltklasse-Artisten aus 14 Nationen, 16 Darbietungen und über 100.000 Besucher - das ist der 28. Dresdner Weihnachts-Circus . Vom 12. Dezember bis 4. Januar gastiert Europas größte Zeltstadt an der Washingtonstraße.

Im Vorzelt mit Weihnachtsbaum wird die Bäckerei Emil Reimann ein Circus-Café betreiben. © PR / Dresdner Weihnachts-Circus

"Es wird die bisher größte Show des Zirkus, so viele Artisten waren noch nie dabei. Es wird eine Requisitenschlacht", freuen sich die Brüder William (54), Sascha (48) und Leonard Köllner (36). "Allein die chinesische Wuhan Acrobatic Troupe reist mit 22 Artisten und einer 2,5 Tonnen schweren Riesenschaukel an", macht das Direktoren-Trio neugierig.

Zu den Highlights des Programms zählt die Luftnummer der italienischen "Flying Martini", deren Chef Maicol Martini als einziger europäischer Artist einen vierfachen Rückwärtssalto am Trapez beherrscht.

Hochseil und Todesrad kombiniert der Ungar Simet László, Magier Jimmy Salon zaubert mit einer Zeitmaschine. Das Duo Kyrioz aus Mexiko lässt die Tradition der Kugelakrobatik aufleben, Denny Montico arbeitet mit vier Tigern und zwei Löwen.