Entspannt durch den Sonntag: Diese Tipps in Dresden und Umgebung lohnen sich

Entspannt, musikalisch oder mit der Familie unterwegs: Das sind die besten Tipps für Sonntag in Dresden und Umgebung.

Von Markus Griese, Calvin Schröder

Dresden - Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei, doch das Wochenende hält noch jede Menge Abwechslung bereit. Ob Kultur, Musik oder gemeinsame Zeit mit der Familie - auch am Sonntag, gibt es in Dresden und Umgebung einiges zu erleben.

Aberglaube und Magie

Kamenz - Am Sonntag um 14 Uhr gibt's im Museum der Westlausitz in Kamenz eine öffentliche Führung durch die Sonderausstellung "800 Jahre Aberglaube und Magie". Sie verspricht eine spannende Reise in eine Welt voller Mythen und magischen Lösungen. Erfahrt, wie die Menschen damals versuchten, alltägliche Probleme mit Beschwörungen, Riten und magische Objekten zu bewältigen. Die Führung ist im Museumseintritt (5/2,50 Euro) inbegriffen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich (Karten bitte bis spätestens zehn Minuten vor Führungsbeginn an der Museumskasse erwerben). Infos: museum-westlausitz.de

Wer in die Welter der Mythen und Magie eintauchen will, der ist im Museum der Westlausitz genau richtig. © PR/Museum der Westlausitz

Spielzeug unterm Weihnachtsbaum

Grimma - Eine Spielzeug-Ausstellung im Kreismuseum Grimma (Paul-Gerhardt-Straße 43) weckt am Sonntag Erinnerungen und lädt zu einer Reise in die Kindheit ein. Eine liebevoll kuratierte Auswahl an Spielzeugen aus dem 20. Jahrhundert ist hier zu bewundern. Klassisches Spielzeug wie Puppen, Teddybär, Puppenstube, Kaufmannsladen, Bauklötze, Kinderbücher oder Würfelspiele fehlen ebenso wenig wie die vor allem bei Knaben beliebten Indianer- und Wildwestfiguren und Spielzeugautos aus DDR-Produktion. Geöffnet von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 2/1 Euro.

Das Kreismuseum Grimma lädt zu einer Reise in die Vergangenheit ein. © 123RF / alfazetchronicles

Chorkonzert

Rosenthal - Auch nach den Feiertagen darf es gerne noch ein wenig besinnlich bleiben. In der Wallfahrtskirche Rosenthal (Am Marienbrunnen) lässt der Chor "Lipa" sorbische Lieder erklingen. Beginn 17 Uhr, Eintritt frei.

In der Wallfahrtskirche Rosenthal wird es am Sonntag besinnlich. © IMAGO/Zoonar

Abenteuer-Zeitreise

Torgau - Lust auf eine Zeitreise? Im Torgauer Schloss Hartenfels (Schloßstr. 27) können Kinder und ihre Familien sich mit einem Booklet und einer Lupe ausgestattet ins Abenteuer stürzen. Wer wird Ingo und Bär Kuno bei ihrer abenteuerlichen Fahrt über die Elbe unterstützen? Wie gelingt es, Napoleon trotz Handyverbots blitzschnell eine Nachricht zu schicken? Und was trägt der Kurfürst eigentlich unter seinem Mantel? Wer alle Rätsel gelöst hat, knackt danach mit Leichtigkeit den Zeit-Tresor. Geeignet für Rätselfreunde ab 6 Jahren, das Rätselheft kostet einen Euro. Der Eintritt in die Ausstellung ist für Kinder frei, Erwachsene zahlen 6/5 Euro. Die Tickets beinhalten den Eintritt in die Ausstellungen "Standfest. Bibelfest. Trinkfest." und "Torgau. Residenz der Renaissance und Reformation" am selben Tag. Geöffnet von 10 bis 16 Uhr.

Kinder ab 6 Jahren können beim Rätselspaß dabei sein. © 123rf/dragonimages

"Schmitt singt Jürgens – Die Udo Jürgens Show"

Dresden - Ausverkaufte Hallen und Standing Ovations begleiten "Schmitt singt Jürgens – Die Udo Show". Gemeinsam mit Sinfonieorchester und Band präsentiert Martin Schmitt eine mitreißende Hommage an Udo Jürgens - mit rockigen Titeln, gefühlvollen Balladen und beeindruckenden Soli. Am weißen Flügel interpretiert der Pianist und Sänger Klassiker wie "Ich war noch niemals in New York", "Ein ehrenwertes Haus" oder "Aber bitte mit Sahne" ebenso leidenschaftlich wie weniger bekannte Songs. Die Show im Kulturpalast beginnt am Sonntag um 19 Uhr.

Zappeln statt Daddeln

Dresden - Bewegung statt Bildschirm: Bei "Zappeln statt Daddeln" können Kinder gemeinsam mit ihren Eltern verschiedene Sportarten ausprobieren. In der DSC-Trainingshalle warten unter anderem Basketball, Uni-Hockey, Fußball, Badminton, Tischtennis, Bogenschießen und Balance-Stationen auf kleine und große Bewegungsfans. Das Angebot richtet sich speziell an Familien mit Kindern im Alter von 4 bis 12 Jahren und lädt dazu ein, spielerisch Freude an Bewegung zu entdecken. Die Teilnahme ist nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten möglich. Geöffnet ist der Wintersportplatz am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Infos gibt es hier.