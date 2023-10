Sechs Tipps für Euren Samstag: Das könnt Ihr heute erleben!

Hoyerswerda - Große und kleine Zauberfans kommen am Samstag im Zoo und Schloss Hoyerswerda auf ihre Kosten. Von 13 bis 17 Uhr lässt sich dort eine Welt voller Magie und fantastische Wesen entdecken. Angelehnt ist das Ganze an die Geschichten um Harry Potter. Man lernt, wie man einen Zauberstab oder ein Medaillon herstellt und welche Kraft die Kräuter haben. Einlass über das Schloss Hoyerswerda, Eintritt 9,90 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder (Familien ab 19 Euro).

Dresden - Am Sonnabend lädt das Netzwerk "Prohlis ist bunt" von 14 bis 18 Uhr zum interkulturellen Bürgerfest auf dem Vorplatz vom Prohliszentrum ein. Es gibt Musik, Mitmachangebote und allerlei Leckereien. Das Publikum darf sich auf musikalische Beiträge des INA-Chors, des Duos Tigris und Euphrat und des Chors der Georgier in Dresden freuen, ebenso auf eine Jonglage-Show. Das Fest findet im Rahmen der interkulturellen Tage Dresden statt.

Dresden - Den Freunden geistlicher Musik dürfte die heutige Vesper in der Dresdner Kreuzkirche gefallen. Dort tritt ab 17 Uhr der Bremer Knabenchor auf und bringt Stücke von Heinrich Schütz, William Byrd und Gustav Gunsenheimer zu Gehör. Zum Besuch der Vesper ist der Erwerb eines Programms für 5 Euro pro Person erforderlich, erhältlich am Kircheneingang. Kinder bis 14 Jahre dürfen kostenfrei zuhören.

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Liebertwolkwitz schreibt man wieder das Jahr 1813. Mehr als 400 historisch gewandete Einwohner erinnern an die Tage vor der Völkerschlacht gegen Napoleon. Damals wurde der Ort von Soldaten unterschiedlicher europäischer Armeen bevölkert. Dreh- und Angelpunkt der Zeitreise ist das zentral gelegene Stiftsgut (Liebertwolkwitzer Markt 11, 04288 Leipzig). Sonnabend von 9 bis 22 Uhr, Sonntag von 10.15 bis 18 Uhr. Tageskarten kosten 10 Euro für Erwachsene, ermäßigt 7 Euro, Kinder 4 Euro, Familienkarten gibt's für 22 Euro.

Dresden - Gefiederte Freunde, vom kleinen Finken bis zum klugen Kakadu, zeigt die diesjährige Schau der Vogelzüchter Weixdorf. Vogelfreunde können sich auf der Veranstaltung natürlich auch zu den Themen Haltungsbedingungen, Ernährung und Zucht beraten lassen.

Zu sehen sind die Piepmätze in der Gärtnerei Kühne, Radeburger Landstraße 12, 01108 Dresden, und zwar von 9 bis 18 Uhr am Sonnabend und von 9 bis 17 Uhr am Sonntag. Eintritt für Erwachsene 3,50 Euro, Kinder 1,50 Euro.