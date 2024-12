Sechs Tipps für Euren Samstag: Das könnt Ihr heute erleben

TAG24 hat Tipps für Samstag, den 28. Dezember in Dresden und Region herausgesucht.

Von Dana Peter

Dresden - Na, macht sich nach den Festtagen ein gewisses Völlegefühl breit? Verlangt der Körper nach Bewegung? Dann wäre kommt der ein oder andere Ausflugstipp genau richtig - viel Spaß dabei!

Trödeln in der Markthalle

Dresden - Wer die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr für einen entspannten Bummel nutzen möchte, hat in der Neustädter Markthalle Dresden (Metzer Straße 1) Gelegenheit dazu. Am Sonnabend, 9 bis 16 Uhr, lädt der traditionelle Kunst-, Antik- und Trödelmarkt auf zwei Etagen zum Stöbern ein. In der stimmungsvoll geschmückten historischen Markthalle können Besucher auch mit den Händlern ins Gespräch kommen.

Bisschen trödeln gefällig? In der Neustädter Markthalle habt Ihr dazu die Gelegenheit. (Symbolbild) © 123RF/klubluB

Live-Märchenfilm

Chemnitz - "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", der deutsch-tschechische Märchenfilm aus dem Jahr 1973, zählt zu den ganz großen Klassikern und irgendwie auch zum Weihnachts-Pflichtprogramm für viele Familien. Seinen Reiz macht unter anderem die besondere Filmmusik aus der Feder des tschechischen Komponisten Karel Svoboda (1938-2007) aus. Und diese wird am Sonnabend um 16 und um 19.30 Uhr in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3) von der Robert-Schumann-Philharmonie gespielt, während der Film auf der Leinwand zu sehen ist. Eintritt: ab 64,60 Euro. Infos: theater-chemnitz.de

Wohl jeder kennt den Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Die Filmmusik ertönt in der Chemnitzer Stadthalle am Wochenende. © Degeto/WDR/dpa

Miniaturpark

Wehlen - Der Miniaturpark "Die Kleine Sächsische Schweiz" in Stadt Wehlen (Schustergasse 8) erstrahlt noch bis 30. Dezember weihnachtlich geschmückt. Unzählige Lichter funkeln und blitzen. Es ist, als ob man in eine andere Welt eintaucht, in der die Zeit stillzustehen scheint. Geöffnet von 10 bis 19 Uhr, Eintritt 12/8 Euro. Infos: kleine-saechsische-schweiz.de

Noch bis 30. Dezember ist der Miniaturpark "Die Kleine Sächsische Schweit" weihnachtlich geschmückt. © Marko Förster

Lichterführung

Weesenstein - Von 16 bis 19.30 Uhr verwandelt sich das romantische Schloss Weesenstein in einen kerzenerhellten Traum. Auf einer Führung durch die Räume von Schloss und Burg erfährt man viel vom Adventsbrauchtum Sachsens und Böhmens und lernt Weesensteiner Sagen, Mythen und Legenden kennen. Ein kurzes Orgelspiel mit anschließendem Glühwein zum Abschluss des 90-minütigen Rundgangs rundet die Lichterführung ab. Ab 6 Jahren geeignet! Preise: Erw. 15 Euro, erm. 10 Euro, Kinder (6-16 Jahre) 3 Euro. Infos: schloss-weesenstein.de

Bei einer Führung mit Lichtern durch die Räume von Schloss Weesenstein erfahrt Ihr eine Menge - auch über die Burg. © imago/Sylvio Dittrich

Blumenkunst

Auerbach/Erzgebirge - Christiane Schlüssel (87) lässt aus Blumen poesiereiche Bilder entstehen. Gepresste Blütenblätter, Gräser, Dolden und Moosstängel, Knospen und Samen werden unter ihren Händen zu filigranen Kunstwerken. In der Heimatstube des Rathauses Auerbach im Erzgebirge (Hauptstraße 83) sind an diesem Wochenende Blütenbilder aus aller Welt zu sehen, die Christiane Schlüssel zusammengetragen hat. Geöffnet ist jeweils 14 bis 17 Uhr. Infos: auerbach-erzgebirge.de

Beethovens Neunte

Unter anderem Beethovens 9. Sinfonie bekommt Ihr im Plauener Theater zu hören. © Uwe Meinhold